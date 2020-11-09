 

В России ускорилась убыль населения

09.11.2020, 11:43, Разное

В Счетной палате России заявили об ускорении убыли населения в стране в текущем году. От естественных причин скончались свыше 340 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что за первые восемь месяцев 2020 года скончались 346,9 тысячи россиян. Это более чем на 25% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Кроме того, это значительно больше, чем за весь прошедший год в целом – по итогам 2019 года убыль населения составляла лишь 317,2 тысячи человек. При этом упала и рождаемость: за первую половину 2020 года появились на свет 811,7 тысячи человек, что на 5,7% меньше, чем за это же время в прошлом году, сообщает телеканал “360”.



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