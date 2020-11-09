Увольнение министров в России: Мишустин назвал кандидатов на освободившиеся должности

09.11.2020, 11:43, Разное

Президент России Владимир Путин в понедельник уволил сразу трёх министров: главу Минтранса Евгения Дитриха, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. При этом лишь последний получил новое назначение.

Глава государства уже подготовил замену ушедшим чиновникам. Их имена назвал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, природоохранное ведомство может возглавить министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Строительством и ЖКХ, возможно, будет заведовать первый заместитель бывшего главы министерства Ирек Файзуллин. А новым министром транспорта может стать глава авиакомпании “Аэрофлот” Виталий Савельев, передает РИА “ФАН”.