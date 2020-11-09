 

Роспотребнадзор объяснил необходимость ежедневной домашней уборки

09.11.2020, 11:40, Разное


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Наибольшему риску внутрисемейного заражения подвержены россияне, которые ежедневно бывают в местах большого скопления людей и пользуются общественным транспортом. Поэтому необходимо делать ежедневную уборку в жилье, особенное внимание уделяя прихожей, считает эксперт. 

При входе в квартиру рекомендуется продезинфицировать ручки дверей и ключи. Руженцова рекомендует установить флакон с дезинфектором в прихожей, чтобы можно было сразу обработать руки. 

Похожие рекомендации опубликованы в гайдлайне Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в котором указывается, что чаще всего заражение происходит воздушно-капельным путем, но есть данные о том, что вирус может оставаться жизнеспособным на поверхностях в течение нескольких часов. Поэтому регулярная дезинфекция поверхностей и проветривание жилых помещений очень важны для предотвращения распространения инфекции. 

Медики CDC рекомендуют ежедневно протирать поверхности, используя салфетки на спиртовой основе или спреи, содержащие не менее 70% спирта. Лучше делать уборку в одноразовых перчатках и выбрасывать их после каждой уборки. Особенное внимание стоит уделять поверхностям, к которым часто прикасаются: дверным ручкам, выключателям, телефонам, сенсорным экранам.



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