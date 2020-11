«Резко сменит курс» — Washington Post рассказала, как пройдут первые дни Байдена на посту

В США уже вовсю развернулся процесс передачи власти — и процесс этот, вероятнее всего, окажется очень непростым: такого контраста между двумя главами государства, как у Трампа и Байдена, страна не видела уже давно, пишет The Washington Post. Как пишет американская газета, команда Байдена уже ведёт активную подготовку к прибытию новой администрации, ведь избранный президент собирается сразу после инаугурации принять ряд решительных шагов для резкой смены политического курса.



Избранный президент США Джо Байден планирует сразу после назначенной на 20 января инаугурации в кратчайшие сроки подписать целый ряд указов, дабы обозначить, что страна встала на иной политический курс и сменила приоритеты, пишет The Washington Post со ссылкой источники, знакомые с его планами. По данным газеты, господин Байден, среди прочего, собирается вернуть страну в Парижское соглашение по климату, отменить решение Дональда Трампа о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, аннулировать почти все ограничения на въезд из стран, где большинство жителей исповедуют ислам, а также восстановить программу, позволяющую так называемым «мечтателям» — детям мигрантов, попавшим в страну нелегально — остаться в стране. Понимая, что наиболее насущной задачей для него станет борьба с пандемией, Байден также планирует уже в понедельник создать специальную рабочую группу по коронавирусу, пишет издание.

Как подчёркивают корреспонденты The Washington Post, хотя в процессе передачи власти от одного президента к другому часто происходят резкие перемены, переход от Трампа к Байдену — то есть, «от президента, пытавшегося расшатать общепринятую систему норм и институтов, к лидеру, пообещавшему восстановить привычный порядок вещей» — обещает оказаться одним из самых поразительных в истории. Главные советники Байдена на протяжении нескольких месяцев «без лишнего шума» разрабатывали для него оптимальные методы по выполнению предвыборной программы — и собрали целую книгу, которая поможет президенту принять первые решения по каждому из её пунктов, уточняется в материале издания.



В окружении избранного президента признают, что ему придётся значительно чаще полагаться на указы, чем он надеялся ранее: ему понадобится поменять курс самых разных ведомств и сменить позицию страны на мировой арене, но продвигать серьёзные законопроекты ему может оказаться непросто, пишет The Washington Post. Как поясняют журналисты газеты, хотя демократам и удалось сохранить небольшое преимущество в палате представителей, состав сената пока ещё не определён — он выяснится лишь 5 января после проведения в штате Джорджия вторых туров на выборах двух сенаторов; чтобы отвоевать большинство в верхней палате, демократам придётся забрать оба этих места, тогда как республиканцам для сохранения своего нынешнего преимущества хватит и одного. Если у демократов так и не появится большинства в обеих палатах конгресса, Байдену будет трудно претворять в жизнь масштабные изменения в плане миграционного законодательства, которые он планирует, предупреждают авторы материала.



По данным The Washington Post, избранный президент также пообещал, что направит в конгресс законопроект, который отменит введённую в действие ранее защиту от юридической ответственности для производителей стрелкового оружия, и закроет ряд «лазеек» в плане проверок, которые обязаны проходить граждане при приобретении такого оружия. Кроме того, он собирается отменить сокращения налогов, принятые республиканцами в 2017 году, чему скорее всего окажут активное сопротивление республиканцы в сенате, если им удастся сохранить большинство. Наконец, Байден заявил, что собирается без одобрения конгресса собственными указами немедленно восстановить более ста различных нормативов в плане здравоохранения и охраны окружающей среды, действовавших при администрации Барака Обамы, но отменённых Трампом.



Член сената США от штата Делавэр и давний соратник Байдена Кристофер Кунс в интервью The Washington Post дал такое описание планов избранного президента на первое время: «Вытащить нас из этой пандемии, которую значительно ухудшили неумелые шаги Трампа, восстановить экономику таким путём, который будет и более долгоиграющим, и более инклюзивным, а также решить проблему раскола и неравенства в обществе».



Как подчёркивается в материале американской газеты, борьба с коронавирусом является для Байдена главным приоритетом, и в его избирательном штабе считают, что пандемия стала «одним из основных факторов, обусловивших его победу». Избранный президент ранее заявлял, что ещё до инаугурации начнёт консультироваться с главным эпидемиологом страны Энтони Фаучи, а также выразил желание в ближайшее время создать пост ответственного за снабжение, который будет контролировать производство и распределение наборов для тестирования на Covid-19, индивидуальных средств защиты и вакцин, когда последние будут готовы.



По данным WP, борьба с коронавирусом также скорее всего повлияет на традиционные торжественные мероприятия, сопровождающие передачу власти. Так, балы по случаю инаугурации скорее всего претерпят значительные изменения из-за профилактических мер. И хотя Байден заявил, что скорее всего будет произносить президентскую клятву без защитной маски, он заявил, что власти предпримут меры, дабы ограничить присутствие граждан на ступенях Капитолия, где в день инаугурации традиционно собираются огромные толпы народа.



Как подчёркивают корреспонденты The Washington Post, первые шаги Байдена на президентском посту будут окончательно определены в ближайшие недели, когда его «переходная команда» сможет развернуть активную деятельность. Процессом передачи власти руководит один из главных советников избранного президента сенатор Тед Кофман, который получил кресло Байдена в сенате после того, как тот в 2009 году стал вице-президентом США. Переходной команде Байдена уже выделили персональные компьютеры и смартфоны iPhone казённого образца, обеспечивающие защищённую связь, а также более 900 кв.м. под офисы в здании имени Герберта Гувера (штаб-квартира министерства торговли США. — ИноТВ) в Вашингтоне — впрочем, большую часть работы чиновники из-за пандемии выполняют в удалённом режиме. Советники Байдена также получили временные допуски и прошли в ускоренном режиме проверку ФБР, дабы как можно скорее определить состав персонала, имеющего право получать разведывательные донесения.



Одним из важнейших этапов процесса передачи власти должно будет стать постановление Администрации общих служб США о том, что результаты выборов признаны окончательными: после публикации такого постановления люди Байдена смогут расширить работу и получить доступ к бюджетным средствам. В настоящий момент главой Администрации общих служб является назначенная Трампом Эмили Мёрфи — и, как сообщили The Washington Post источники в правительстве, в случае, если она станет откладывать публикацию постановления, штаб Байдена будет обращаться в суд. Представители ведомства, однако, уже заверили, что Мёрфи будет действовать в соответствии с конституцией США, отметив, что пока имя победившего кандидата не будет утверждено, команда Байдена будет получать ограниченный доступ к государственным ресурсам.



Как пишут авторы материала, процесс передачи власти от Трампа к Байдену будет беспрецедентно сложным — по мнению журналистов, его можно сравнить разве что с 1860-1861 годами, когда в должность сразу после отделения от США южных штатов вступал Авраам Линкольн, или с 1932-1933 гг., когда Герберт Гувер пытался помешать Франклину Рузвельту начать реализацию своего «Нового курса». В последний раз переходный период оказывался настолько долгим лишь в 2000 году, когда итоги президентских выборов из-за многочисленных пересчётов и судебных процессов стали известны лишь 12 декабря — в тот день Верховный суд США прекратил пересчёт голосов в штате Флорида, в результате чего победа досталась Джорджу Бушу — младшему. Как определила позже «Комиссия 9/11», созданная для расследования терактов 11 сентября, заминки перед началом работы администрации Буша и нехватка квалифицированных кадров стали одной из основных уязвимостей для нацбезопасности США, из-за которых стали возможны эти теракты, говорится в материале The Washington Post.