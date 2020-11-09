Британский генерал предупредил об угрозе новой мировой войны

09.11.2020, 11:30, Новости дня

Начальник Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер заявил в интервью Sky News, что опасается новой мировой войны из-за множества региональных конфликтов и кризиса, вызванного пандемией. По словам Картера, важно не забывать об ужасах войны и не думать, будто начало вооружённых действий может быть «разумным» поступком.



Reuters

Начальник Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер в интервью Sky News предупредил, что наличие множества региональных конфликтов и тот факт, что они могут выйти из-под контроля делает реальной угрозу новой мировой войны.

Британский военный отметил, что с учётом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск того, что чей-либо просчёт может привести к серьёзным последствиям.

«Лица, принимающие решения, возможно, не понимают последствия своих действий, что ведёт к росту напряжённости. Это означает, что все больше людей вовлекаются в конфликты, начинает применяться больше оружия, и прежде чем ты успеваешь их остановить, начинается полномасштабная война», — заявил Картер.

В интервью в Музее национальной армии в Лондоне по случаю Дня памяти павших, посвящённого памяти британских солдат, погибших в конфликтах с участием страны, военный отметил,что именно просчёты в анализе сложившейся в мире ситуации в прошлом столетии, по его мнению, «привели к двум мировым войнам».

Более того, опасения Картера вызывает кризис, связанный с распространением коронавируса. Так, по словам генерала, в прошлом экономические кризисы приводили к кризисам в области безопасности, в связи с чем он опасается того, что пандемия может спровоцировать новые угрозы.

Отвечая на вопрос журналиста Sky News, значит ли это, что генерал считает реальной угрозу новой мировой войны, Картер заявил, что всего лишь говорит, что «риск есть и нам нужно это осознавать».

В связи с этим Картер подчеркнул, насколько важно знать историю, учиться на опыте предыдущих поколений и сохранять память о жертвах войн. Генерал призвал не забывать о том, что такое война. Ведь «если забыть об ужасах войны, появится большой риск, что люди подумают, будто воевать разумно».

«Если вы обратитесь к истории, надеюсь, вы извлечёте уроки и убедитесь в том, что нужно очень осторожно разбираться с нынешними региональными конфликтами», — приводит Sky News слова Картера.