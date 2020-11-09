Всё по науке — Washington Post об успешном опыте Австралии в борьбе с коронавирусом

09.11.2020, 11:30, Новости дня

Австралии удалось практически полностью предотвратить вторую волну пандемии коронавируса в то время, как в Европе и США заболеваемость продолжает стремительно расти. Как пишет The Washington Post, успех Австралии обусловлен несколькими причинами чисто практического характера: страна решила быстро и накрепко запечатать свои границы, довериться науке, а также объяснить гражданам, какую опасность представляет коронавирус.



Reuters

В Австралии, численность населения которой составляет 26 миллионов человек, удалось практически полностью справиться с передачей коронавируса внутри сообщества, предотвратив вторую волну пандемии в то время, как в Европе и Соединённых Штатах заболеваемость продолжает стремительно расти. Как пишет The Washington Post, 5 ноября в Австралии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения, а с субботы было зарегистрировано всего семь новых случаев заболевания, если не считать туристов, находящихся в отелях на карантине. Сейчас в больнице находится всего 18 пациентов с диагнозом COVID-19 — болезнью, вызываемой коронавирусом.

Как отмечает издание, пока Северная Америка, Европа, Индия, Бразилия и другие страны изо всех сил стараются взять стремительно растущую заболеваемость под контроль, Австралия служит работающей в режиме реального времени дорожной картой, указывающей, как можно справиться с пандемией.

По словам экспертов, успех Австралии обусловлен несколькими причинами чисто практического характера. Эта страна решила быстро и накрепко запечатать свои границы — многие другие страны, особенно в Европе, не решились на такой шаг. Чиновники сферы здравоохранения быстро мобилизовали человеческие ресурсы, чтобы отслеживать и изолировать отдельные вспышки. Кроме того, в отличие от Соединённых Штатов все австралийские штаты либо полностью закрыли внутренние границы с соседними штатами, либо жёстко ограничили передвижения между штатами, а порой даже внутри них.

Однако, вероятно, самым главным стало то, что лидеры страны вне зависимости от их идеологических взглядов убедили австралийцев с самого начала отнестись к пандемии серьёзно и подготовили их к тому, что им, возможно, придётся на время отказаться от своих гражданских свобод, которые они не теряли даже во время обеих мировых войн.

«Мы сказали обществу: это серьёзно, нам необходимо ваше сотрудничество», — отметила Мэрилуиз Маклоз, эпидемиолог из Университета Нового Южного Уэльса и советник Всемирной организации здравоохранения. По словам Маклоз, отсутствие обид и ненависти между партиями повысило эффективность этого послания.

Премьер-министр Скотт Моррисон сформировал национальный кабинет из лидеров штатов, называемых премьерами, чтобы координировать решения и их реализацию. Политические конфликты по большей части утихли — как минимум на начальном этапе, — и многие австралийцы увидели, что их политики работают вместе, чтобы предотвратить общенациональный кризис здравоохранения.

«Независимо от того, за кого вы голосуете, большинство австралийцев согласны с тем, что их лидеры действительно заботятся о своих избирателях и доверяют науке. Я думаю, это очень сильно помогло», — сказала Маклоз.

Борьбу Австралии с распространением коронавируса возглавил бывший консультант McKinsey & Co и выпускник Йельского университета, министр здравоохранения страны Грег Хант. Хант и Моррисон работали с премьерами штатов, которые отвечали за меры в области охраны общественного здоровья, принимаемые на уровне конкретных штатов, чтобы разработать единый подход к борьбе с пандемией.

Правительство закрыло границы Австралии для всех путешественников, прибывающих из Китая, 1 февраля, в тот же день, что и администрация Трампа в США. Но в отличие от администрации Трампа, которая резко критиковала ведущего американского эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, Хант с самого начала прислушивался к мнению экспертов в области общественного здоровья.

«В январе и феврале мы сконцентрировались на том, чтобы ограничить риск катастрофической вспышки заболеваемости, — заявил Хант в одном из своих интервью. — У нас был чёткий стратегический план, сочетавший в себе линию сдерживания роста заболеваемости и наращивание мощностей».

«Мы закрыли границы и сконцентрировались на тестировании, отслеживании контактов и социальном дистанцировании, — добавил он. — Мы нарастили свои мощности по борьбе с распространением этого вируса среди детей и пожилых людей, а также в больницах. Мы вложили средства в покупку аппаратов ИВЛ, а также в разработку вакцин и методов лечения».

Министерство Ханта контролировало закупку огромного количества защитных средств и одежды, включая маски, ношение которых стало обязательным со 2 августа в штате Виктория, где находится Мельбурн.

После того как в Мельбурне заболевший коронавирусом врач, которому было уже за 70 лет, успел полечить более 70 человек, прежде чем ему поставили диагноз, Хант распорядился ускорить реализацию рассчитанного на 10 лет плана по постепенному внедрению практики видеоконсультаций с врачами. Спустя всего 10 дней практически любой житель Австралии уже мог проконсультироваться с врачом по интернету в рамках национальной системы здравоохранения Австралии.

Когда частные клиники заявили, что они находятся на грани разорения, потому что им пришлось отменить все несрочные операции, правительство вмешалось и предоставило им финансовую помощь, чтобы помочь сохранить места в клиниках, которые в случае необходимости можно было бы использовать для лечения пациентов с коронавирусом.

Однако не всё прошло гладко. Координация не всегда была идеальной, и промахи тоже случались. Федеральные чиновники были не слишком довольны жёстким локдауном в Мельбурне, и им казалось, что перекрытие границ между штатами — это чрезмерный шаг.

Хотя результаты опросов общественного мнения демонстрировали мощную поддержку жёстких мер, многие люди в результате серьёзно пострадали. В Австралии началась первая за последние 29 лет рецессия, предприятия малого бизнеса закрылись, а сообщений об экономическом спаде становится всё больше.

В какой-то момент показалось, что успехи Австралии на ранних этапах оказались под угрозой, — когда не слишком надёжные меры по обеспечению безопасности в отелях Мельбурна, где находились вернувшиеся домой путешественники, привели ко второй вспышке заболеваемости в июле. К августу ежедневно фиксировалось более 700 случаев заболевания. Казалось, Австралия вот-вот потеряет контроль над коронавирусом.

Тогда практически вся общественная жизнь в Мельбурне замерла. Спустя 111 дней локдауна суточный прирост заболевших упал ниже 5. 28 октября чиновники штата разрешили жителям выходить из дома без всяких причин. В настоящее время в Австралии действует запрет на возвращение граждан или резидентов из-за рубежа.

16 октября Австралия открыла свои границы с Новой Зеландией, где, несмотря на отдельные вспышки, вторая волна заболеваемости так и не началась. Правительство страны ждёт результатов испытаний четырёх вакцин, в разработку которых оно вложило средства. По словам Ханта, большинство австралийцев получат доступ к вакцине к середине следующего года, что станет важным шагом на пути к возобновлению поездок по стране и за границу.