 

Сдавшего позиции Трампа сравнили с Лукашенко

09.11.2020, 11:23, Разное

После оглашения предварительных итогов голосования Дональд Трамп приехал в Белый дом. На снимках, опубликованных в СМИ, можно увидеть, что американский лидер прибыл в резиденцию в сопровождении секретной службы.

Действующий глава государства появился на публике в футболке, спортивной куртке, черных штанах и ботинках. В руках Трамп держал мобильный телефон и газету, передает портал UDF.by.

Возле Белого дома собрались сторонники Джо Байдена. Демонстранты держали в руках плакаты и выкрикивали лозунги. Примечательно, что людей никто не разгонял и не пытался напугать оружием.

Реакция Дональда Трампа кардинально отличалась от реакции главы Белоруссии Александра Лукашенко. Напомним, что через несколько недель после выборов он прилетел на территорию своей оцепленной резиденции в Минске на вертолете.

Президент был одет в бронежилет, в руках он держал автомат. Александра Лукашенко сопровождали силовики и несовершеннолетний сын Николай. Последний, к слову, тоже был вооружен.

Пресс-служба главы государства позднее распространила видеозапись, сделанную во время полета Александра Лукашенко на вертолете. Политик назвал разошедшихся протестующих “крысами”.



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