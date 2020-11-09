Мнение: Классика жанра

09.11.2020, 11:20, Разное

Есть такая штука – демагогия. Искусство навязывать свою точку зрения. Приемов у нее не так уж и много, все они из области психологии. С развитием интернета возник и подвид сетевой демагогии, причем тоже весьма бедной на техники. Задача демагогии – не убедить собеседника (у демагога обычно с аргументами либо никак, либо они откровенно натянуты), а заболтать. Демагогия всегда направлена на внешнюю аудиторию – задача демагога состоит в том, чтобы запутать именно ее. Запутать хаосом и "белым шумом", в котором хоронится любая здравая или реальная мысль. Соответственно, аудитория не в состоянии держать в голове весь этот неструктурированный поток информации и попросту выбрасывает его из головы – вместе и с небольшим количеством здравой информации. Всё. Цель демагога достигнута.

Классика сетевой демагогии: "Какие ваши доказательства? Где пруф?" – Вот ссылка. "Это неавторитетное мнение" – Вот еще несколько, вот мнение эксперта. – "Это вырвано из контекста" – Вот полный текст. "Это ангажированное и предвзятое мнение"… И так до бесконечности. Как и в случае шулером, единственная ошибка – начать общение с демагогом. После этого вариантов нет – он просто задавит потоком "белого шума", в котором нет и не может быть ничего. А если таких демагогов сразу несколько – они забьют любого, чья точка зрения "неправильная" и не соответствует генеральной линии.

Я, кстати, поэтому не хожу на всевозможные ток-шоу. Мне хватило одного (на России, кажется). Это безнадежное мероприятие в смысле публикации какой-либо иной точки зрения, чем предписанная.

К чему это всё? К тому, что американские выборы прошли ровно по этому сценарию. Демократы, обладая контролем практически над всеми СМИ, просто забили аудиторию, и даже если вы видите что-то, в корне отличающееся от навязывамой картинки – в виртуальном пространстве монопольно довлеет только одна картина происходящего. И вы либо остаетесь со своим мнением один на один, либо начинаете игнорировать реальность.

Демократы сделали все грамотно – еще Ленин говорил про почту-телеграф-телефон, понимая, что коммуникации – важнейшая составная часть организации. В 21 веке коммуникации сами стали организующим началом и основой. Что показывает телевизор – то и есть на самом деле. Чего он не показывает – того нет. "Какие доказательства? Где пруф?"..

Байден выиграл именно потому, что демократы умело и профессионально создали картину мира. Трамп проиграл потому, что он игнорировал ментальную специфику, рассчитывая на таранную силу своей харизмы. Как именно проголосовали американцы, на самом деле никто не скажет, возможно, что Трамп и выиграл. Но это уже неважно. Он проиграл в виртуальном пространстве, а потому проиграл и в реальном. Он ввязался в борьбу с демагогами на их поле и по их правилам – и проиграл уже поэтому.

Я, кстати, не за Трампа. И не за Байдена. Я вообще по натуре не болельщик. И уж в чужом матче болеть тем более не за кого. Но с точки зрения постороннего ситуация выглядит именно так. И на мой взгляд, так и есть на самом деле.