Экс-глава штаба обвинила Навального в игнорировании фальсификаций на выборах в США

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09.11.2020, 11:11, Новости дня

Бывшая начальница штаба Алексея Навального в Кемерово раскритиковала блогера за слепое игнорирование фальсификаций на выборах в США, сообщил политолог Армен Гаспарян.

«Это бывшая начальница штаба Навального в Кемерово, экс-сожительница начальника московского штаба Степанова и она остро недовольна Навальным и его непоследовательностью. Приятно, когда даже до самых недалеких умов что-то начало доходить», – написал Гаспарян в Twitter, прикрепив скрин поста экс-начальницы штаба. 

Это бывшая начальница штаба Навального в Кемерово, экс-сожительница начальника Московского штаба Степанова и она остро недовольна Навальным и его непоследовательностью. Приятно, когда даже до самых недалеких умов что-то начало доходить pic.twitter.com/aVvH6ULO3n

— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) November 9, 2020

Степанова подчеркнула, что когда «фальсифицируют в России, мы возмущаемся, когда фальсифицируют в Белоруссии – выражаем солидарность с народом, а когда фальсифицируют в США, мы поздравляем избранного президента».

«Видимо, вопрос в масштабе вкинутого», – добавила она. 

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».



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