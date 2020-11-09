Смерть Михаила Борисова не стала поводом для переноса свадьбы его сына

09.11.2020, 10:53, Разное

Сын умершего телеведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова не стал переносить свадьбу из-за траура. Церемония была назначена еще до трагического инцидента, поэтому ее Вениамин Борисов решил посвятить покойному отцу.

Женился сын Михаила Борисова на Алсу Сулеймановой, с которой до свадьбы он встречался более одного года. Вениамин Борисов признался на телеканале НТВ в эфире программы «Однажды…», что хотя отца на церемонии не было, он все же ощущал его духовное присутствие.

На момент бракосочетания 40 дней со дня смерти Михаила Борисова еще не прошло, а согласно православной вере душа покойного отходит лишь после этого срока. Вениамин Борисов рассказал, что перед свадьбой они с супругой ездили на кладбище, где приглашали отца посетить их хотя бы в виде духа. Родственники, друзья и ученики отца поддержали Вениамин Борисов в том, что он не стал переносить свадьбу.