 

Смерть Михаила Борисова не стала поводом для переноса свадьбы его сына

09.11.2020, 10:53, Разное

Сын умершего телеведущего программы «Русское лото» Михаила Борисова не стал переносить свадьбу из-за траура. Церемония была назначена еще до трагического инцидента, поэтому ее Вениамин Борисов решил посвятить покойному отцу.
Женился сын Михаила Борисова на Алсу Сулеймановой, с которой до свадьбы он встречался более одного года. Вениамин Борисов признался на телеканале НТВ в эфире программы «Однажды…», что хотя отца на церемонии не было, он все же ощущал его духовное присутствие.

На момент бракосочетания 40 дней со дня смерти Михаила Борисова еще не прошло, а согласно православной вере душа покойного отходит лишь после этого срока. Вениамин Борисов рассказал, что перед свадьбой они с супругой ездили на кладбище, где приглашали отца посетить их хотя бы в виде духа. Родственники, друзья и ученики отца поддержали Вениамин Борисов в том, что он не стал переносить свадьбу.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Личное: Яркая и беременная

08.07 / Мнение: Больше не достаточно не быть расистом, нужно быть не-расистом

30.06 / Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии

07.09 / Мнение: Навальный вышел из комы

16.08 / На митинг в поддержку Александра Лукашенко вышел 1 миллион человек

14.08 / Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

29.06 / В гостях у Дакоты и Эль Фаннинг: экскурсия по белоснежному дому актрис в Лос-Анджелесе

14.10 / Собянин подписал указ о переходе Москвы на латиницу

21.10 / Появилось качественное изображение эксклюзивного для России смартфона Honor 10X Lite

13.08 / Актер Киану Ривз развеял популярный миф о россиянах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска