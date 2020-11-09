Geely презентовала внедорожник Farizon FX

09.11.2020, 10:50, Новости дня

Известный бренд Geely официально рассекретил новый внедорожник под названием Geely Farizon FX.

Предложенный автомобиль появится на рынке по цене от 1,5 миллиона рублей. Автомобиль позиционируют в качестве экспериментальной, тогда как до сих пор автопроизводитель не выпускал пикапы и внедорожники. За основу взяли паркетник Boyue, который претерпел серьезные обновления. Кроме того, здесь применили усовершенствованный кузов с платформой, а также увеличили его длину.

Под капотом внедорожника Farizon FX установлен 1,8-литровый бензиновый мотор с турбиной на 186 л.с. мощности. Также значится, что в кузове можно перевозить грузы весом до 540 кг. В салоне предусмотрели мультимедийный комплекс, цифровую панель приборов, а также ряд продвинутых систем безопасности.