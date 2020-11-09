Умные часы Huawei Watch GT 2 Pro «научились» проверять уровень кислорода в крови

09.11.2020, 10:50, Новости дня

Китайский производитель Huawei наконец-то обеспечил в своих умных часах Watch GT 2 Pro функцию определения SpO2. Правда, уровень насыщенности крови кислородом пока могут проверить только пользователи из Китая.

Данная модель умных часов считается самой продвинутой, и разработчик обещал, что функция определения SpO2 станет доступной прямо на старте продаж. Однако выполнения данного обещания пришлось ожидать даже жителям самой Поднебесной.

Как поясняют эксперты, для запуска столь важной функции специалистам компании нужно было создать соответствующее программное обеспечение. Оно пришло на гаджеты пользователей с новым обновлением системы. О дате запуска той же функции на умных часах в других частях света пока не сообщается.