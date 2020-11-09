 

В Подмосковье анонсировали дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет

09.11.2020, 10:48, Новости дня

В среду в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы видим, что, к сожалению, люди старшего поколения задерживаются на койках, они болеют тяжелее, и в эту среду мы примем решения о дополнительных ограничениях людей старшего поколения», – передает РИА «Новости» слова Воробьева в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что со среды могут заблокировать социальные карты жителей Московской области старше 65 лет.

«С большой долей вероятности мы вынуждены будем заблокировать карты людей старшего поколения для того, чтобы все-таки оставить их дома», – сказал Воробьев, отвечая на вопрос, какие дополнительные ограничения введут в Подмосковье со среды.

Напомним, в четверг Воробьев сообщил, что власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус экспо».



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