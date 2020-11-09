Министр транспорта и глава Минприроды отправлены в отставку

09.11.2020, 10:48, Новости дня

Президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха и главу Минприроды Дмитрия Кобылкина.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал указ об освобождении Дитриха Евгения Ивановича от должности министра транспорта Российской Федерации», – сообщила пресс-служба президента.

Дитрих был назначен министром транспорта в мае 2018 года. До этого с 2015 он являлся первым заместителем министра транспорта России.

Еще одним указом глава государства освободил от должности министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Ранее Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе и назначил Владимира Якушева, который ранее занимал должность министра строительства и ЖКХ.