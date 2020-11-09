Артем Дзюба опубликовал обращение после скандала с интимным видео

09.11.2020, 10:45, Разное

На днях в социальных сетях начали распространять интимное видео, главным героев и автором которого выступил футболист Артем Дзюба. Это вызвало широкий резонанс, но не помешало спортсмену принять участие во вчерашнем матче “Зенит” – “Краснодар”, забить гол и получить статуэтку “Игрок матча”. После встречи Дзюба, наконец, прервал молчание и записал обращение по поводу того самого видео.

Артем ДзюбаСамый непростой матч в моей карьере. Как, наверное, в аду побывал немножко, даже не сдержал эмоции в машине на обратном пути… Хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению. Могу винить только себя,- заявил Дзюба, поблагодарив всех, кто поддерживает его в трудную минуту:

Но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту — близкие, родные, семья, друзья, команда. Многие звезды… Я вам очень благодарен, я никогда этого не забуду. Это мой путь, наверное, непростой… Надеюсь, смогу прожить достойно свою жизнь, буду хорошим человеком в любом случае. Как бы я когда-то ни оступался и ни ошибался… Благодарю судьбу за уроки, очень болезненные и жестокие для меня. Но где-то я сам виноват… Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Спасибо огромное.

Артем Дзюба и Станислав ЧерчесовСтоит отметить, что вчера в матче “Зенита” Дзюба выступал без капитанской повязки. Отказался вызывать Артема на сборы национальной команды главный тренер Станислав Черчесов. Но, по данным “Чемпионата”, Черчесов лично позвонил Дзюбе со словами поддержки. Поддержали спортсмена и многие знаменитости: соответствующие посты в Instagram опубликовали Ксения Собчак, Светлана Лобода, Валерия, Айза Долматова и другие.

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Публикация от Матч ТВ (@matchtv_channel)8 Ноя 2020 в 12:13 PST