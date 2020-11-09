Королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие на поминальной службе у Кенотафа

09.11.2020, 10:45, Разное

11 ноября в Великобритании и странах Содружества отмечается День памяти павших, призванный увековечить память солдат, погибших в конфликтах с участием Великобритании. Главное событие – возложение венков к подножию символического надгробного памятника Кенотафа в центре Лондона – традиционно проводится в первое воскресенье, близкое к 11 ноября. Вчера в Remembrance Sunday приняли участие королева Елизавета II, принц Чарльз и герцогиня Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принцесса Анна и другие члены королевской семьи.

Королева Елизавета II Герцогиня Кембриджская Принцесса Анна и принц Уильям Королева Елизавета II Герцогиня Кембриджская Принц Чарльз Пандемия коронавируса внесла в мероприятие свои коррективы, поэтому монархи располагались на безопасном расстоянии друг от друга, а подданным королевства впервые закрыли доступ к основной церемонии на улице Уайтхолл. Кроме того, сократили список приглашенных ветеранов – обычно их было около 10 тысяч, а в этот раз всего 26 имен.

Не было и традиционного парада, но не обошлось без возложения венков. Как сообщает The Times, принц Гарри попросил Букингемский дворец возложить венок от его имени, но получил отказ, поскольку Гарри “больше не представляет монархию”. Отмечается, что королеве об этой просьбе не сообщили, а принц “глубоко опечален отказом”.

Королева Елизавета II Королева Елизавета II и фрейлина Сьюзан Родс Герцогиня Корнуольская и герцогиня Кембриджская Королева Елизавета II Принц Чарльз и принц Уильям