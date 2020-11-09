 

Путин уволил сразу трех российских министров

09.11.2020, 10:43, Разное

Президент России Владимир Путин в понедельник освободил от должностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева. Своих должностей также лишились министр транспорта Евгений Дитриха и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Известно, что одновременно с увольнением с министерской должности Владимир Якушев был назначен полномочным представителем президента на Урале. О том, где будут работать остальные экс-министры, пока не сообщается.



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