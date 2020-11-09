 

Новый рекорд: коронавирус в России сразил более 21 тысячи человек

09.11.2020, 10:43, Разное

Новые случаи выявили в 84 регионах страны. В оперативном штабе отметили, что у 26,8% из них болезнь протекает без симптомов. Вылечились и покинули больницы 10 722 россиянина, скончалось 256 пациентов.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Москве – 6 897. За ней следует Санкт-Петербург, где диагноз поставили 1 403 жителям. Тройку замыкает Московская область с 660 инфицированными.

Также в первую десятку регионов по числу заразившихся попали Нижегородская, Архангельская, Ростовская, Воронежская, Свердловская области и Красноярский край, Республика Карелия.

За все время пандемии в России опасную инфекцию подхватили 1,796 миллиона граждан. Победили недуг 1,335 миллиона миллиона человек. Жертвами коронавируса нового типа стали 30 тысяч пациентов.

С 28 октября в стране начал действовать всеобщий масочный режим. Согласно предписанию Роспотребнадзора, носить средства защиты необходимо в местах массового скопления людей.

Также в ведомстве порекомендовали гражданам проводить ежедневную уборку дома. В первую очередь это касается тех людей, которые регулярно выходят на улицу и катаются на общественном транспорте.

После возвращения домой специалисты рекомендуют продезинфицировать ключи и дверные ручки. Также в коридоре можно поставить флакон с антисептиком, чтобы можно было сразу обработать руки после улицы, сообщает РИА Новости.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Последнее прибежище патриотов

30.08 / Принц Гарри не может вернуться в Великобританию из-за пандемии

23.07 / Ученые зафиксировали утечку газа с морского дна Антарктики

07.10 / Мнение: Полгода колонии за побег из ковидной больницы

15.10 / Мнение: Зачем Байден так подставился

31.07 / Мнение: Египет отправил войска в Сирию

08.10 / Посольство США в Москве наградило лучших фотографов-любителей

03.11 / Эксперты раскрыли секретные функции Telegram для систем Android

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

21.08 / Психолог сомневается в возвращении на сцену Елены Кондулайнен после инсульта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска