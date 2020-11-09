Скандалы: Большая «стирка» от Deutsche Bank

09.11.2020, 10:40, Разное

В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег через инфраструктуру немецкого банка с помощью «зеркальных сделок»

В колонии был допрошен бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин. По данным «Росбалта», мероприятия прошли в рамках подготовки к возбуждению отдельного дела об «отмывании» и выводе из России десятков миллиардов долларов. Борис Фомин, заключивший сделку со следствием, сейчас отбывает в колонии 6-летний срок за соучастие в хищении средств Промсбербанка. Как рассказал источник в правоохранительных органах, Фомина допросили в ИК исключительно об обстоятельствах вывода денег с помощью «зеркальных сделок», механизма, организаторов и участников. Им, в частности, были названы имена бывших совладельцев Промсбербанка Алексея Куликова (отбыл срок за хищение средств, сейчас на свободе), Ивана Мязина (отбывает срок, сотрудничает со следствием), банкиров Олега Белоусова (находится в международном розыске), Андрея Горбатова, бывшего главы российского подразделения Deutsche Bank Йерга Бонгартца. По словам свидетеля, Мязин, Белоусов и Куликов обеспечивали открытие счетов, регистрацию и покупку компаний, защиту их от контролирующих органов, Горбатов с командой, по его мнению, организовывал покупку ценных бумаг и их последующий перевод через фиктивные сделки на компании Мязина, Белоусова и Куликова.

По словам источника, сейчас показания Фомина изучаются, после чего он будет допрошен еще раз более обстоятельно. Причем второй допрос может пройти уже в рамках нового дела о незаконном транзите средств из России, сравнимом по своим масштабам с «делом Ландромата». Дело это будет иметь международный масштаб, поскольку все эти имена «всплыли» и в документах Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), опубликованные недавно СМИ. Согласно им, Куликов, Горбатов и Белоусов являются организаторами канала вывода средств по зеркальным сделкам.

Ранее на допросах Фомина рассказала, что с Мязиным он познакомился в 2005–2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов. По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Алексей Куликов был лично знаком с теперь уже бывшем руководителем московского офиса Deutsche Bank (DB) Йергом Бонгартцом (сейчас является главным исполнительным директором по странам Центральной и Восточной Европы), они часто встречались и общались. Благодаря Бонгарцу Куликов и его партнеры по Промсбербанку смогли завести на обслуживание в DB ряд фирм, через которые выводились деньги из России. Например, ООО «ИК Лотус Капитал», «Файненшл бридж» И «Вестминстер менеджмент». Также для упрощения работы были куплены ряд фирм, уже имевших счета в Deutsche Bank. Например, ИК «Rye, Man & Gor Securities». «Файненшнл Бридж», «Вестминстер менеджмент» и другие инвестиционные компании активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, целью которых был вывод денежных средств за пределы РФ. Это и были «зеркальные сделки», с помощью которых средства выводились из России через DB.

Иван Мязин, в свою очередь, организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных фирм.

Александр Горячев