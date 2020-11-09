НЛО над военными базами Пентагона

09.11.2020, 10:36, Разное

«Если что-то необъяснимо, то, это, конечно, не значит, что оно имеет внеземное происхождение, но я никогда не говорю «никогда», – сообщил Ник Поуп, возглавлявший подразделение британских военных, расследовавших НЛО в начале 1990-х годов. – «Визит инопланетян маловероятен, но, если бы хоть один случай оказался правдой, это изменило бы ход истории».

Один инцидент 2004 года, в частности, ошеломил скептиков. Два пилота истребителя ВМС США, летевшие у берегов Южной Калифорнии, отслеживали сигарообразный объект размером с авиалайнер, который, казалось, зависал и маневрировал необычным способом. Один из пилотов Дэвид Фравор позже признался в интервью газете «Нью-Йорк Таймс», что он «понятия не имеет, что именно он видел».

Бывший руководитель программы AATIP Луис Элизондо отмечает, что до сих пор существуют наблюдения высококвалифицированных специалистов, которые не поддаются объяснению. О необычных объектах заявляют пилоты истребителей и гражданских авиалайнеров, которые по долгу службы умеют распознавать очертания и движения других самолетов.

«Основная теория сотрудников разведки, рассматривающих наиболее убедительные наблюдения НЛО, заключается в том, что мы видим секретные прототипы самолетов или беспилотных летательных аппаратов, разработанные либо другой нацией, либо обособленной и особо засекреченной группой американских военных», – сказал Поуп.

Он добавил, что, согласно другой теории, некоторые из наблюдений объясняются каким-то атмосферным плазменным феноменом, который наука еще не полностью понимает. Этот феномен может быть связан с электрификацией воздуха.

По словам Элизондо, многие наблюдения НЛО на юго-западе Соединенных Штатов в 1980-х годах на самом деле оказались случайно запечатленными секретными передовыми военными самолетами, такими как Lockheed F-117 и Northrop Grumman B-2.

В последние годы недостатка в слухах или не подтвержденных официальными данными военных прототипах, которые могли бы объяснить появление НЛО, не было. ВВС США тайно разработали разведывательный беспилотник RQ-170 в начале 2000-х годов, окончательно признав его существование только после того, как фотограф засек его на аэродроме в Афганистане в 2007 году. Однако неясно, объясняют ли наблюдения RQ-170 какие-либо недавние сообщения об НЛО.

Совсем недавно американские ВВС работали над еще более крупным и скрытным разведывательным БПЛА RQ-180, а также бомбардировщиком B-21, обладающим радиолокационной малозаметностью. В 2014 году над Канзасом был сфотографирован загадочный клиновидный самолет – возможно, это был ранний демонстрационный образец программы B-21.

Военная промышленность также напряженно работает над сверхзвуковыми и космическими самолетами, способными летать со скоростью, превышающей 5 Маха. Некоторые из этих проектов носят публичный характер. Другие, например, гиперзвуковой самолет-разведчик SR-72, разрабатывающийся на собственные средства компании Lockheed Martin, остаются скрытыми от посторонних глаз.

Обилие секретных прототипов, курсирующих в американском небе, объясняет большинство инцидентов с НЛО. Однако находятся эксперты, которые убеждены в обратном.

«Среди представителей правительства, включая, очевидно, некоторых сотрудников разведки, которые работали в AATIP, есть те, кто считает, что некоторые из наблюдаемых объектов могут быть внеземными», – заявил Поуп.

Видео 2004 года сейчас кажется необъяснимым, однако стоит помнить, что многие подобные загадочные наблюдения НЛО в прошлом оказались военными прототипами. Может быть, инопланетяне действительно кружат над Землей, но, если судить по историческому опыту, то, скорее всего, это собственные передовые самолеты Пентагона, которые неожиданно появляются перед сбитыми с толку пилотами.