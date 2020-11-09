Русскоязычные СМИ Франции

09.11.2020, 7:25, Разное

Почему французские офицеры увлечены “Великой Россией”

Виктория Мурина 08.11.2020

Французский подполковник, находившийся на базе НАТО под Неаполем, был обвинен в шпионаже в пользу иностранной державы, сборе и доставке разведданных. Более года расследований и проволочек позволили французской и итальянской разведке заподозрить Россию в вербовке этого подполковника. По данным итальянских служб, француз встречался с офицером ГРУ. Но почему Россия стремится получить информацию из первых рук о НАТО и почему некоторые французские офицеры увлеченные “Великой Россией”?

Для русских Организация Североатлантического договора (НАТО, также называемая Атлантическим альянсом, объединяющим большинство стран Европы, а также Турцию, США и Канаду) теперь воспринимается как “военная машина” на службе у американцев. Последние набрали силу после распада СССР, включив в альянс такие страны бывшего Восточного блока, как Болгария, Румыния или Прибалтика.

Тем не менее, к концу 90-х годов жители РФ считали, что могут работать с организацией разумно. “Мы пытались создать меры доверия с Россией, – вспоминал министр обороны Франции Ален Ришар с 1997 по 2002 год. С российским военным министром проводились дополнительные встречи на уровне министров НАТО.”

Это относительное взаимопонимание и обмен разведывательными данными были подорваны двумя событиями 1999 года – приходом к власти Владимира Путина и бомбардировкой НАТО Белграда (Сербия). В результате доверие испарилось, и антагонизм всплыл. “Этот российский шпионаж мы спровоцировали в конце холодной войны, – считает Эрик Денеке директор Французского центра разведывательных исследований. Попытки сближения, сделанные Москвой, были вполне реальны. В результате с их стороны было очень сильное разочарование в отношении Запада, особенно под влиянием США. С этого момента они решили перестроить разведку и свои действия по дестабилизации Запада. Сегодня жители РФ все чаще повторяют попытки вербовки и компьютерные атаки. Они делают это потому, что мы не смогли выполнить их требования.”

В последние годы несколько событий усугубили ситуацию – гражданская война на Украине и аннексия Россией Крыма в 2014 году, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, сбитый российской ракетой в мае 2018 года… РФ постепенно отстраняется от парламентских ассамблей, таких как G8, клуб лидеров самых богатых стран, ставший G7, без России.

Российский шпионаж, как и во времена холодной войны

Именно с этого момента российский шпионаж начал усиливаться, как видно из записки французской контрразведки 2015 года. Николя Энин заявил, “мы видим подъем в мощи российского устройства, особенно в ходе конфликтов, будь то после интервенций в Грузии, Украине и Сирии. В целом, каждый раз, когда русская армия вступает на поле операции, во всем мире, особенно у нас, наблюдается информационное наступление.”

В записке говорится, что уровень активности российской разведки сегодня вернулся к тому, что было во время холодной войны, как по численности, так и по выделенным средствам.

Практикуя крупномасштабный шпионаж, русские ищут всевозможную информацию о военной деятельности НАТО в Средиземноморье (проекты, записки, блок-схемы, электронные письма, контакты…). Их интерес нацелен на базу в Неаполе, что позволяет иметь общее представление о военной деятельности Альянса в Южной Европе, на Ближнем и Среднем Востоке.

На французской земле россиян также очень интересует одно из самых стратегических мест европейской власти – Совет Европы в Страсбурге, где находится РФ (в отличие от Европейского парламента, где заседают избранные депутаты Европейского Союза). Совет Европы – это ассамблея с дипломатическим иммунитетом, в состав которой входят 47 стран. Там работает около 2300 сотрудников (переводчики, военные атташе, дипломаты и т.) “Это место встречи и перекресток, в котором, как известно, есть официальные визиты, но в основном неофициальные встречи”, – говорит Эрик Денеке. Это настоящий “Вивьер” для шпионов всего мира…

Русские тем более нацелены на французов, так как уверены, что их легко завербовать. Среди известных случаев можно назвать посла Франции в Москве в шестидесятых годах, который якобы стал объектом попытки вербовки, или бывшего министра обороны (с 1981 по 1985 год) Шарля Эрну, занесенного в список привилегированных контактов россиян. “По мнению генералов КГБ, французские спецслужбы были дуршлагом, – считает историк Андрей Козовой, автор книги “российские спецслужбы” (Tallandier, 2020). Со времени дела Фэрвелла, высылка в 1983 году 47 так называемых дипломатов, я считаю, что французы начали осознавать советское проникновение на территорию, и с этого дня я не сомневаюсь, что они улучшили свои системы безопасности.”

Сегодня, когда вакансия в НАТО открыта, Военное министерство информирует всех высокопоставленных лиц и дипломатов о том, что к ним могут подойти иностранные шпионы и какие серьезные последствия они могут понести. В июле 2020 года два бывших шпиона DGSE были приговорены к 8 и 12 годам тюремного заключения за обмен секретами с Китаем.

Некоторые французские офицеры увлечены “Великой Россией”

Что может подтолкнуть французского военного к передаче информации России? Помимо денежных мотивов или шантажа, в части командования французской армии наблюдается некоторая форма русофилии и восхищения, которые, по-видимому, достаточно заметны ее нынешнему президенту. “Путин выражает силу, которая олицетворяет авторитет, его уважают в своей стране, – говорит сенатор Франции Жоэль Гаррио-Майлам. Некоторые французские офицеры, увлеченные “Великой Россией”, они объединены мыслью, что у Франции и РФ должно быть общее будущее внутри Европы, что между ними непременно должен быть союз.”

По словам Алена Шу, бывшего директора по разведке в ГУВД, “Владимир Путин хочет казаться другом, на которого можно положиться, который никогда не предает, в отличие от французов и американцев. РФ хочет представить себя надежным, прочным союзником, который выполняет свои обязательства во времени.”

В этом контексте одно из предположений состоит в том, что французский подполковник мог действовать не против своей страны, а для защиты определенной идеи Франции и её особых отношений с Россией.

Таинственный “код дня”

Хватает примеров военных, чутких не только к идее Великой России, но и Сербии, и поэтому военные и дипломатические секреты передаются в «чужие руки». Так, командир Пьер-Анри Бунель, бывший офицер НАТО, арестованный в 1998 году, передал сербскому офицеру информацию о бомбардировках, запланированных Атлантическим альянсом.

Другой знаковый пример – Жорж Пасха, чиновник, завербованный в Алжире в 1943 году. Сопротивляясь голлистам, он работает в министерских кабинетах, затем в НАТО. За 20 лет он доставляет россиянам множество конфиденциальных документов. Человек объясняет, что действовал из идеализма, чтобы избежать ядерного конфликта. Он приговорен к пожизненному заключению, а в 1970 году был помилован Жоржем Помпиду.

Еще одна, гораздо менее известная тайная операция проходила в отделе внешней документации и контрразведки, прародителе ГУВД на протяжении нескольких десятков лет. Агент, работающий в Министерстве иностранных дел, якобы доставил КГБ ключи шифрования, необходимые для чтения дипломатических корреспонденций между Парижем и его посольствами в Москве и Вашингтоне. Награжденный советскими людьми в 1957 году, этот агент, получивший название “код дня”, оставался активным до 80-х годов. Известно это благодаря британской контрразведке и благодаря источнику этой истории, русскому шпиону, перешедшему на Запад. Операция была раскрыта только в 1992 году, но личность шпиона так и не удалось официально установить.

Все шпионили за всеми

Может ли сообщение, посланное Францией РФ по поводу подполковника, работавшего на НАТО, заставить русских изменится? Бывший офицер ГУВД Ален Шу не верит в это: “ГРУ [русская военная разведка] – крайне наступательная и дисциплинированная служба. Они не остановятся на этом. Все будет зависеть от политического послания, которое им даст российская власть.”

При этом не только русские проявляют пристальный интерес к французской армии. Китайцы и жители США тоже очень активны. Каждый из них шпионил и шпионит за другим, всеми возможными способами : электронной, спутниковой и, конечно, человеческой разведкой. По словам Оливье Маса, бывшего офицера ГУВД, “все спецслужбы пытаются вербовать людей, которые предают свою страну. Это их работа. Если у нас есть возможность, мы не будем от нее отказываться. Например, мы были бы рады завербовать российского офицера, работающего в Сирии…”

«Жак-француз»: История французского коммуниста, который провел в ГУЛАГе 24 года

Опубликовано: 30/10/2020

Жак Росси после ареста в Москве, 1937 год. © Association des Amis de Jacques Rossi

Анна Строганова

Тайный агент Коминтерна, француз Жак Росси провел в сталинских лагерях и ссылках в общей сложности 24 года. Выйдя на свободу и вернувшись во Францию, он посвятил свою жизнь разоблачению преступлений советской системы и свидетельствованию о пережитом. В День памяти жертв политических репрессий RFI рассказывает его историю.

В многочисленных архивных интервью Жака Росси (1909-2004), многие из которых были записаны, когда Росси было уже 90 лет, поражает его юмор, бодрость духа, ясность ума и удивительное жизнелюбие. Бывший узник лагерей не жалуется, не горюет, не злится на судьбу, а главное — не считает себя жертвой. Напротив, Росси, прошедший через страшные норильские лагеря, бесконечно настаивает, что в ГУЛАГе он «обрел школу правды» и «перестал верить в Деда Мороза», каким долгие годы казался ему советский режим.

Прекрасная утопия

Детство и юность Жака Росси далеки от той судьбы, которая ждала его в зрелом возрасте. Росси родился в 1909 году в семье француженки Леонтины Шарлотты Гуайе и польского архитектора, наследника богатой семьи Марсина Хейманна. Позднее, уже после смерти матери, мальчик узнает от тетки, что Хейманн ему неродной отец: его настоящий отец, французский морской офицер по фамилии Росси, погиб — утонул.

Сведения о месте рождения Жака Росси расходятся: по одним данным, он родился во французском Бур-ан-Брессе, откуда родом была его мать. По другим, в польском Вроцлаве (тогда Бреслау, столице Силезии) — этот город значится у Росси в свидетельстве о рождении. В документе Жак записан под именем Франтишек Ксаверий Хейманн, однако позже он откажется от фамилии отчима.

С детства мальчик проявлял яркие способности к иностранным языкам и рисованию. Он рано научился читать, обладал феноменальной памятью. С матерью, с которой они были чрезвычайно близки, Жак говорил по-французски. Она так и не выучила польский, и совсем ребенком Жак служил ей переводчиком во время походов в магазин и объяснений с прислугой. Отчим, который официально усыновил Жака, свободно говорил на польском, английском, немецком и русском, хотя последний презирал. Сам Росси в интервью France Culture в 1999 году отмечал, что в юности владел десятью языками, часть из которых выучил с няньками и гувернантками, которыми в детстве был окружен в большом количестве. У мальчика была няня из Лаоса, которая научила его сидеть на полу по-турецки, что впоследствии неожиданно пригодилось ему в сибирском лагере.

Один из рисунков Жака Росси, сделанный в ГУЛАГе. © Association des Amis de Jacques Rossi

«Много позже, году в 1950-м, я оказался в Восточной Сибири, в тюрьме для особо опасных преступников, и меня поместили в камеру, где сидели японцы. Привычка сидеть по-турецки спасла мне ноги. Камеры в этой тюрьме были совершенно ледяные, и сидеть с ногами на полу означало верный ревматизм. А у меня всегда очень мерзли ноги. Японцы имели право сидеть на лежанках. (…) Им разрешили сидеть в этой традиционной позе, и я пользовался этой поблажкой заодно с ними, а всё благодаря моей лаосской няньке», — рассказывал Росси.

Семья много путешествовала по Европе, переезжая из одного роскошного отеля в другой. Ребенка считали болезненным, склонным к простудам, и берегли от шумных и быстрых игр. Мать Жака умерла, когда мальчику было 10 лет, после чего отчим решил вернуться в Польшу. С раннего отрочества Росси волновали вопросы социальной справедливости: богатство одних и бедность, и унижения других. В 16 лет он вступает в запрещенную в Польше коммунистическую партию.

Понятие социальной справедливости было знакомо мне уже в 12-13 лет, так как я рано начал читать Руссо. Поездки из Варшавы во Францию позволяли мне замечать перемены и социальный контраст. Однажды пожилая польская крестьянка подошла ко мне в поле, чтобы поцеловать мне руку! Это было, наверное, в 1920 году. Сегоднятакое было бы невозможно. Абсолютно нормально, что я стол коммунистом. В запрещенную партию нельзябыло вступить. Партия сама приглядывалась к вам издалека, подбиралась поближе, а уже затем предлагала вступить в свои ряды. Так случилось и со мной. И я был очень горд!»



Интервью радиостанции France Culture, 1999 год.

В 1927 году Росси арестовали за распространение коммунистических листовок, приговорили к девяти месяцам тюрьмы и исключили из Школы прикладных искусств в Познани, где он учился. Сравнивая польскую тюрьму со сталинскими лагерями, Росси «на все лады расхваливал познанскую тюрьму», где были разрешены книги, карандаши и бумага.

Тайный агент

В 1929 году Жак Росси был завербован Коминтерном — международной организацией, объединявшей компартии разных стран. Поначалу он жил в Берлине, учился в местной Школе изобразительных искусств и редактировал статьи, которые немецкая компартия выпускала на польском языке для сезонных рабочих в еженедельном издании «Глас люду». А уже в 1930 году французскому студенту поручают настоящие миссии секретного агента: он начинает ездить по Европе с «техническими заданиями» под чужими именами и паспортами. И при этом продолжает учиться в разных университетах Европы, в том числе в парижском Институте восточных языков.

«Я был обыкновенным курьером, рассыльным. Я не знал, что содержалось в документах, которые доставлял, но уверен был, что каждое такое задание приближает нас к счастливому будущему».



Мишель Сард «Жак-француз. В память о ГУЛАГе» (М.: Новое литературное обозрение, 2019).

Среди западных агентов Коминтерна в те годы, по рассказам Росси, преобладали немцы и выходцы из Восточной Европы. Французов и англичан было мало.

«О тех, кто как я говорил на нескольких языках, часто никто не знал, откуда именно они родом. О себе никто не говорил. Кстати, в ГУЛАГе будет то же самое: у всех лагерников психология как у секретных сотрудников».



Мишель Сард «Жак-француз. В память о ГУЛАГе» (М.: Новое литературное обозрение, 2019).

В 1937 году, во время миссии в Испанию, охваченную гражданской войной, 27-летнего Росси неожиданно отозвали в Москву. Его товарищ по Коминтерну «Луиза», выполнявшая роль его латиноамериканской жены в ходе операции, чувствовала неладное и решила не ехать. Она попыталась отговорить Жака, но для него партийные инструкции были превыше всего: «Мы знали, что в Москве много арестов. Но для истинного коммуниста дисциплина — это дисциплина: солдат революции повинуется приказам, а не обсуждает их». К тому же, как истинный солдат революции, он не сомневался, что арестованные в Москве — настоящие враги народа.

ГУЛАГ. Прощание с утопией

В декабре 1937 года в Москве его арестовали как Жака Робертовича Росси. Подвал Лубянки, Бутырская тюрьма, где он оказался единственным иностранцем, пытки и избиения на допросах и приговор к восьми годам лагерей по 58-й статье пункт 6 за шпионаж в пользу Франции и Польши. После того, как следователь обвинил Росси в том, что он французско-польский шпион, тот практически перестал бояться: как и большинство попавших в жернова сталинской машины, он верил, что это недоразумение должно немедленно проясниться.

«Когда я уже был в Москве, ни о каком бегстве и думать было нечего. Прежде всего физически невозможно: явившись на службу, я, как положено, сдал паспорт, а без паспорта никуда не денешься. Позже я понял, что даже если бы у меня остался паспорт, меня бы схватили на любой границе.



Но главное, это было морально невозможно, я и не думал о бегстве. Я был коммунистом. Уйти в бега значило объявить себя вне коммунистической системы. (…) В своей дремучей наивности я убеждал себя, что если меня арестуют, то в конце концов «они» разберутся, что я стопроцентный коммунист, и признают свою ошибку. (…) В мечтах я заходил еще дальше: воображал, как французский или польский консул потребуют моего освобождения, а я откажусь с ними говорить, потому что я и те, кто держит меня в заключении, — мы коммунисты, настоящие коммунисты, а они — грязные капиталисты.



Мишель Сард «Жак-француз. В память о ГУЛАГе» (М.: Новое литературное обозрение, 2019).

В 1937 году Жак Росси еще не знал слово ГУЛАГ, но знал о существовании лагерей для врагов народа. И, конечно, не мог представить себе, что ближайшие двадцать четыре года своей жизни он проведет именно там. Даже после года и четырех месяцев в застенках Бутырки Жак-француз, как его прозвали товарищи по тюрьме, по-прежнему верил, что его признают невиновным и освободят. 7 апреля 1939 года его приговорили к восьми годам ГУЛАГа. Жака Росси ждал бесконечно долгий этап в Столыпинском вагоне с пайком в 700 граммов хлеба и селедкой на человека в день, с остановками в пересыльных тюрьмах: долгий путь к каторге, схождение в ад.

Адом станет Норильск, где Росси сначала проведет восемь лет в лагере, но выйдя на свободу в 1947 году, получит обычное для лагерника предписание не покидать территорию города: «Меня перевели из малого ГУЛАГа в большой ГУЛАГ, которым был весь Советский Союз».

«Строго соблюдать отведенные рабочие нормы — значит, убивать вас. Медленно убивать. Если вы должны выполнять работу, для которой вы не приспособлены или слишком слабы из-за голода, слишком плохо одеты, то на следующий день вам сократят порцию хлеба в наказание. От этого ваша выработка снизится еще больше, вы получите еще меньше хлеба и так до тех пор, пока не умрете с голода. И с этим ничего нельзя сделать, чудес неслучается. Мы были очень плохо одеты. Наша одежда была сшита из двойного слоя хлопка. Поэтому зимой, когда было от минус двадцати до минус сорока, нужно было всегда работать. Как только мы останавливалась, мы замерзали. Каждые два часа мы имели право по пять минут греться возле огня».



Интервью радиостанции France Culture, 1999 год.

С 1947 по 1949 годы он работал в Норильске инженером-переводчиком, писал обзоры по горнодобыче в технологическом бюро, был фотографом в фотомастерской при Горстрое. А в 1949 его повторно арестовали и снова приговорили к 25 годам лагерей по обвинению в шпионаже в пользу Франции, Великобритании и США. Смерть Сталина в 1953 принесла Росси важную перемену: у него появились карандаши, бумага и чернила. Именно тогда он начал делать наброски будущего «Справочника по ГУЛАГу». Но до освобождения было еще далеко. Жак Росси выйдет на свободу лишь в 1956 году после доклада Хрущева о преступлениях Сталина. Жак ждал репатриации на родину на подмосковной даче в Быково, но вместо Франции он отправился в Самарканд — город, которого не было в списке запрещенных для места жительства.

«Заключенный советских тюрем и лагерей (больше пятидесяти разных мест). Занимался всевозможным физическим трудом, обучался прямо на месте. Был шахтером, грузчиком, землекопом, научился нагружать и разгружать грузовые суда, строить дороги, укладывать рельсы и шпалы. Также был декоратором, рисовальщиком, преподавал базовый английский вольнонаемным русским инженерам, работавшим в ГУЛАГе; писал письма и заявления для моих малограмотных товарищей, работал переводчиком для заключенных, не владевших русским, но говоривших по-немецки, по-французски, по-английски, по-китайски, на хинди и т.д.».



Из резюме Жака Росси для Джорджтаунского университета, где он собирался преподавать французский язык.

«Большой ГУЛАГ» Жак Росси покинул лишь в 1961 году, получив выездную визу в Польшу. Французское консульство ему не помогло.

«Я был слишком глубоко убежден, что только марксизм-ленинизм приведет к установлению социальной справедливости. Иногда меня душило возмущение от того, что я видел, на что обрекли меня и других. И я опять и опять старался уверить себя, что все это — извращение благородной идеи, а Сталин понятия не имеет о том, что творят коррумпированные исполнители его воли. Я цеплялся за каждую мелочь, впитывал слухи. Вот опять открывают церкви! Может быть, отменят колхозы! Столько примет, судя по которым марксизм-ленинизм должен восторжествовать над извращениями всяких бандитов! Увы, дела шли все хуже и хуже. Я переживал рецидив за рецидивом. Это продолжалось довольно долго. Я по-прежнему верил, что мое дело будет пересмотрено. С ареста до смерти Сталина я написал около двадцати просьб о пересмотре. А после смерти Сталина я, разумеется, стал действовать еще энергичнее. И все напрасно. Не помню, когда я окончательно понял, что процесс необратим, что кровавая выгребная яма, в которой я очутился, — это и есть коммунизм, который я призывал всеми силами души».



Мишель Сард «Жак-француз. В память о ГУЛАГе» (М.: Новое литературное обозрение, 2019)

Росси и Россия

В РФ Жак Росси на удивление практически неизвестен, хотя в прошлом году на русский была переведена книга, написанная им в соавторстве с писательницей и профессором Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мишель Сард «Жак-француз. В память о ГУЛАГе» (М.: Новое литературное обозрение, 2019). Еще две книги Росси — монументальный «Справочник по ГУЛАГу» и книга рассказов «Ах, как прекрасна была эта утопия» — до сих пор неизвестны русскоязычному читателю.

«Справочник по ГУЛАГу» — энциклопедический словарь лагерной жизни впервые был издан на русском языке в лондонском издательстве Overseas в 1987 году, но так и не был переиздан в современной России.

Жак Росси в Москве в 1993 году. © Association des Amis de Jacques Rossi

20 лет назад во французском издательстве Cherche-Midi вышла книга хроник ГУЛАГа «Ах, как она была прекрасна, эта утопия!» (Quelle était belle cette utopie !). На русский язык этот сборник текстов переводила жившая в Париже поэт и диссидент Наталья Горбаневская. Перевод в 2002-2003 годах публиковался в парижской газете «Русская мысль».

…Переводила я довольно свободно, учитывая, что книгу Жак писал в расчете на французского читателя. Где-то автор должен был растолковывать вещи, всякому русскому известные (например, что Красноярск находится в Сибири и т.п.), и тогда я лишние детали опускала; а где-то французский язык не позволял передать богатство лагерного лексикона, и тогда в поисках синонимов (например, к слову “пайка”) я прибегала… — легко догадаться: к „Справочнику по ГУЛАГу” самого же Жака Росси. Может быть, поэтому самой драгоценной похвалой стали несколько слов в записке Жака (…): „В переводе текст принимает новое звучание. И очень-очень нравится мне”. Потому, надеюсь, и нравится, что это “новое звучание” — его, авторское, “русский текст” рассказов Жака Росси”.

Наталья Горбаневская

«В послесловии я также выражала надежду, что и эта книга Жака Росси выйдет в РФ (…). Увы, пока мои попытки найти издателя окончились ничем», — отмечала Горбаневская в 2004-м. — Думаю, нельзя лучше почтить память Жака Росси, всегда стремившегося привить людям память о тоталитарном прошлом, чем издать наконец его книгу рассказов в России».

С какими трудностями сталкиваются спецслужбы во Франции

Виктория Мурина 08.11.2020

Во время видеоконференции на заседании суда, рассматривающим теракты 2015 года, следователь DGSI рассказал с какими трудностями сталкиваются спецслужбы во Франции. Речь идет о бывшем начальнике судебного отдела по борьбе с терроризмом в Леваллуа-Перре (О-де-Сен). Голосом, задыхающимся от волнения, он признался в “огромном сожалении” о братьях Куачи. “Мы много говорим о [разведывательных службах] как о госучреждении. Я уже семь лет работаю с убежденными мужчинами и женщинами. Каждый теракт ощущается для нас как личная неудача”.

Нападение, совершенное 25-летним пакистанцем Захиром Хасаном Махмудом, является первым в серии нападений, которые погрузили Францию в ужас. 16 октября 18-летний Абдуллах Анзоров обезглавил учителя в Конфлан-Сент-Онорин (Ивлин) Самуила Пати. 29 октября 21-летний тунисец убил из холодного оружия трех человек в базилике Успенской Богоматери в Ницце.

Эти теракты связаны с переизданием карикатур на пророка Мухаммеда, накануне начала судебного процесса над терактами в январе 2015 года. Во время задержания Захир Хасан Махмуд сказал, что зол на “Charlie Hebdo”. Перед расстрелом Абдуллах Анзоров заявил в Twitter, что отомстил за пророка, убив того учителя, который показал некоторые из этих карикатур своим ученикам. Каждый раз взгляды обращались к спецслужбам: почему в такой чувствительной обстановке бывшие помещения сатирического еженедельника не попали под наблюдение? Почему Сэмюэл Пати не был под защитой полиции?

Если надзор за зданиями входит в обязанностями полиции, то наблюдение за людьми зависит от подразделения по координации борьбы с терроризмом (Uclat) при Главном управлении внутренней безопасности (DGSI). Последние хорошо осведомлены о “деле Конфланса”, когда оно было еще только местным событием. Записка территориальных разведок (RT) Ивлин, которая сообщала о сильной напряженности в колледже после курса Сэмюэля Пати, но DGSI не сделало ничего. Вывод ведомства, через неделю после начала волнений, был “напряжение спадает, и ситуация успокаивается”.

“Была проведена работа, скрининг, появился Абдельхаким Сефриуи [деятель радикального ислама], известный агитацией и пропагандой, но не более того”, – утверждает высокопоставленный сотрудник разведки. “Мелкие местные полемики, способные разоблачить кого-то только дискутировали в социальных сетях”.

“Если бы была координация между службами, у нас были все карты, чтобы нападение Конфлана не произошло.” – заявляет Александр Ланглуа, агент территориальной разведки в Ивелинах. “Информация циркулировала вокруг Конфланских событий в Твиттере долгое время, но не была вовремя проанализирована спецслужбами. Видео, размещенные на Facebook родителем ученика, видели тысячи, но никто не придал ему серьёзного значения. Из-за проведённой в 2008 году реформы мы добавили бюрократические слои, а в разведке нужна оперативность”.

В докладе парламентской комиссии по расследованию средств, используемых государством для борьбы с терроризмом, черным по белому написано, что ликвидация РГ, “особенно вредная”, не была в достаточной степени исправлена созданием территориальной разведки в 2014 году.

Хотя территориальная разведка практически восстановила уровень РГ по численности (почти 3000 против 3500), материал не отслеживается. “У нас есть машина для четырех или пяти чиновников, в то время как основной бизнес-это идти на поле”, – подчеркивает Александр Ланглуа. Офицеры также сожалеют об изъятии архивов РГ, подлинной памяти разведывательной информации, созданной с послевоенного времени. В частности, речь шла о росте радикального ислама на некоторых территориях. “Это занимает годы, чтобы быть убраны, мы не можем наверстать упущенное время. Чтобы знать будущее, нужно знать прошлое”.

Труднее обнаружить профили

Неужели решения политиков по-прежнему влияют на обнаружение терактов, подобных только что совершенным во Франции? Ноам Ануар, бывший агент разведки в Сен-Сен-Дени, также указывает на “реальную проблему разделения между службами и потери информации”, он считает, что территориальная разведка “должна предвидеть террористическую угрозу, а не писать заметки о настроении”. РГ в основном следили за мечетями. Как и RT сегодня. Но террористы не встречаются в мечетях. Их встречи проходят в квартирах, закусочных … Для того чтоб следить за ними требуется выходить из офиса, вербовать источники, но этого никто не делает. С этой точки зрения последние три террориста оставались совершенно неизвестными службам”.

Высокопоставленный сотрудник DGSI признает, что “инициативная работа по выявлению неизвестных” должна быть усилена, в дополнение к мониторингу 8 000 человек, которые уже контролируются исламистскую радикализацию. Мы имеем дело с очень целеустремленными людьми, которые не оправдывают действия от имени террористической организации, но оправдывают во имя их религии, нарушения прав на пророка. “По мнению этого чиновника, политическая и дипломатическая обстановка, при которой в некоторых мусульманских странах мнение, весьма враждебное к Франции, может объяснить иностранное происхождение этих боевиков, более трудно обнаружить”.

Что касается отслеживания в социальных сетях, “иллюзорно думать, что мы в состоянии обнаружить всё, увидеть всё. Кто может всёрьёз думать, что человеческие средства могут быть регуляторами интернета? И почему Twitter позволил парню неделями искать цели?”

Проблема, выходящая за рамки информации

“Разведка – это работа, которая по своей природе видна только тогда, когда она терпит неудачу”, – заявил один из бывших RT. Власти регулярно напоминают о количестве сорванных терактов. Если атмосфера тяжелая DGSI гарантирует, что они остаются “мобилизованными и сосредоточенными ” перед лицом очень высокой угрозы. “В области разведки реформы проводились с 2015 года. Были укреплены людские ресурсы, законодатель стандартизировал в общем праве механизмы чрезвычайного положения и предоставил технические средства расследования всем службам, включая RT”, – говорит Бенджамин Удет, доктор политических наук в университете Пуатье. Несмотря на это, драма состоит в том, что есть элементы, явления, которые не вполне освоены. Поиск системных недостатков, очевидно, должен быть сделан, всегда есть вещи, которые нужно исправить. Но это иллюзия думать, что система может быть идеальной.”

“Сама идея о том, что все люди могут быть обнаружены и оценены с точки зрения угрозы, относится к другому политическому режиму, чем наш…”- заявил Вениамин Удэ. “У нас есть все перед глазами, но нам трудно вывести репозиторий действий, потому что это вызывает болезненные вопросы – миграционная политика, политика города, память о колонизации, внешняя политика или внешние военные операции Франции.” Проблемы, выходящие далеко за рамки функций разведки.