Украинизация. Что то пошло не так

09.11.2020, 10:25, Разное

08.11.2020 – Автор: nightbomber_y2

9 ноября на Украине отмечается День украинского языка и письменности. Выросло уже целое поколение людей в стране, в которой используя всю мощь госаппарата безжалостно выкорчевывают русский язык. Целая армия грантоедских организаций рапортует об ошеломляющем росте украинизации общества. Но если взглянуть на вопрос немного нестандартно у украинизаторов начинают трещать шаблоны.

Одна из организаций, которая успешно осваивает западные гранты внезапно обнаружила, что на самом деле использование русского языка на Украине растет.

Общественный мониторинг зафиксировал дальнейший рост доли русского языка в телеэфире, а украинского языка на ТВ стало значительно меньше, чем предусмотренные законом 75%. Традиционно на русском издаются большинство газет и журналов. На радио же, наоборот, вполне господствует украинский, но радио сейчас мало кто слушает.

73% украинцев по опросам считают украинский язык родным. Опять таки по опросам, общаются дома преимущественно на украинском 53%, на русском – 29% граждан Украины. И опять таки по опросам 66% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшему воплощению закона о языке во всех сферах.

Две трети украинцев декларируют о том, что доля украинского языка на телевидении должна составлять не менее 75%. Именно такая квота установлена ​​законом, однако на практике второй год подряд отмечается рост присутствия русского языка в украинском телеэфире. Доля украинского языка в прайм-тайм шести ведущих телеканалов, начала снижаться еще в прошлом году и в октябре 2020 года упала до 41%, зато доля чисто русскоязычных программ выросла до 46%. Телеканалы все больше вынуждены использовать русский язык, игнорируя или обходя нормы закона о телевидении и радиовещании, так как рейтинг каналов на украинском неумолимо падает.

На бумаге, доля школьников, получающих образование с украинским языком, за год выросла с 92 до 96%, а доля первоклассников – с 96 до 97,5%. В 8 областях на украинском учатся 100% первоклассников, а во многих областях (включая Донецкой) этот показатель превышает 99%.

А вот реальная языковая ситуация в учебных заведениях зачастую не соответствует официальной статистике. Значительная часть образовательного процесса, особенно в учреждениях внешкольного образования вопреки закону осуществляется на русском языке.

Еще веселей ситуация в детских кружках и секциях. Оказалось, что только 16% детских кружков в Киеве и 8% в Харькове ведут все занятия на украинском языке. В 56% кружков и секций для детей в 5 крупнейших городах Украины занятия исключительно русскоязычные.

По итогам мониторинга кафе и ресторанов в 26 городах только 43% заведений питания имеют украинское вывеску, что чуть больше, чем в прошлом году.

Но все выше написанное, это официоз. На украинских кухнях дела обстоят совсем по другому.

Там, где над головой не стоит какой нибудь активист из грантоедских организаций или доброволец из АТО, а именно в украинском интернет-пространстве, русский язык полностью доминирует. Например, в Киеве доля использования украинского языка в соцсетях составляет лишь 16%.

Среди личных аккаунтов пользователей только 7% контента написано на украинском языке, а 93% – на русском, среди аккаунтов организаций ситуация примерно такая же – 15% информации на украинском языке, 85% на русском.

В целом в украинском сегменте соцсетей обстановка обстоит так:

– TikTok русский язык составляет 63,9%, а украинский – 36,1%



– в Facebook русский язык составляет 73,1%, а украинский – 26,9%



– в Twitter русский язык составляет 78,8%, а украинский – 21,2%



– в Instagram русский язык составляет 86,7%, а украинский – 13,3%



– в YouTube русский язык составляет 96,8%, а украинский – 3,2%

источник: ПРОСТІР СВОБОДИ