Стало известно о планах Мелании Трамп подать на развод с мужем после выборов

09.11.2020, 10:23, Разное

Бывшая помощница семьи политика рассказала, что Мелания Трамп уже давно хочет разорвать отношения с мужем. Однако пойти на такой шаг она не решалась из-за его высокой должности. Модель боялась, что, находясь у власти, Дональд Трамп нашел бы способ расправиться с ней.

Другой источник, близкий к супругам, назвал их брак фиктивным. По его словам, Дональд Трамп и Мелания спали в разных частях Белого дома. Отметим, что слухи о непростых отношениях пары ходят уже давно. Первая леди США не раз опровергала их в беседе с журналистами и хвалила достоинства мужа.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Мелания Трамп порекомендовала мужу признать поражение на выборах президента Америки. Свое мнение она озвучила в ходе частной беседы, сообщает CNN. Принять результаты голосования его также призвал советник Джаред Кушнер.

Выборы главы Соединенных Штатов состоялись 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден. Его противник Дональд Трамп с этим решением не согласился. Он заявил, что результаты были подделаны, и пообещал провести митинги в некоторых штатах для пересчета голосов.