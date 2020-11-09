 

Кабмин упростил порядок выезда спортсменов за рубеж на соревнования

09.11.2020, 10:08, Новости дня

Правительство упростило порядок выезда российских спортсменов за рубеж для участия в международных соревнованиях.

«Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры смогут выезжать за границу по упрощенным правилам. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы кабмина.

Уточняется, что теперь министерство спорта будет составлять список граждан, которые планируют принять участие в спортивных соревнованиях за пределами России, а затем направлять его в ФСБ и Росавиацию.

«Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы РФ для участия в международных соревнованиях», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, распоряжение также снимает ограничения на проезд этой категории граждан через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска через государственную границу России.

Напомним, в марте правительство поручило Росавиации полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.



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