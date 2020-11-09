 

Познер отказал РФ в звании «великой державы»

09.11.2020, 10:08, Новости дня

США при формировании своей политики не могут игнорировать российский фактор, однако сегодня РФ не «великая держава», их осталось только две: Соединенные Штаты и Китай, сообщил телеведущий Владимир Познер.

«Вообще одна из проблем – это то, что РФ не желает «танцевать» под американскую музыку, об этом очень определенно сказал (президент Владимир) Путин еще в Мюнхене в 2007 году. Все-таки игнорировать Россию нельзя, слишком уж она большая, в военном отношении она слишком мощная. Она еще фигурирует как политический инструмент. Можно ссылаться на Россию, что «из-за России» происходят какие-то плохие вещи», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Online». 

При этом Познер подчеркнул, что россиянам надо отдавать себе отчет: «Россия все-таки не великая держава на сегодняшний день, их, наверное, сегодня осталось две: Соединенные Штаты и Китай. И, конечно, сегодня вес РФ значительно меньше, чем вес Китая».

Также телеведущий отметил, что поскольку у нас многополярный мир, есть страны со своими глобальными, геополитическими интересами, «которые совершенно не собираются танцевать под американскую музыку».

«Разумеется, на первом месте Китай, который очень определенно дает понять, что «нет, у нас есть свои цели; мы можем вести переговоры, но вам придется иметь дело с нами, вы не можете нас игнорировать». Примерно такую же позицию занимает Россия. Да, у нас в Средней Азии, на Ближнем Востоке, в самой Европе, у нас есть свои национальные интересы», – добавил Познер. 

Кроме того, он прокомментировал точку зрения, что российскому руководству удается лучше работать с Республиканской партией, чем с Демократической. По словам Познера, принято считать, что демократов больше волнуют якобы права человека, а республиканцев больше интересует бизнес и конкретная политика. 

«Может быть, отчасти, это правда, хотя, как мне кажется, уже прошли времена, когда Демократическая партия была «партией прав человека» – это уже не так. Но если посмотреть исторически, то отчасти, наверное, это так. Были прекрасные отношения с Рузвельтом, они стали портиться с Эйзенхауэром, потом они были разными при Кеннеди, хотя могли очень сильно исправиться, потом при Джонсоне, демократе, опять стали хуже», – напомнил он. 

Познер отметил, что все же советскому руководству легче было договариваться с республиканским руководством, чем с демократическим.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.



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