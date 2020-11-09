Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

09.11.2020, 10:06, Новости дня

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 индекс Мосбиржи прибавил 0,81% и достиг отметки в 2919,08 пункта, индекс РТС вырос на 0,81%, до 1187,84 пункта, передает ТАСС.

К 10.15 биржевые индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2926,27 пункта (+1,06%), индекс РТС рос на 1,7% и находился на отметке в 1198,34 пункта.