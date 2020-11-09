 

Мнение: Задержания в Минске. 08.11.2020

09.11.2020, 7:05, Разное


Будущий эмир Минска.

Наступило очередное воскресенье, а значит пришла пора ОМОНу снова гонять змагаров по Минску.
Численность у протестов сегодня очень сильно просела, что не удивительно – ультиматум Тихановской ожидаемо не работает, забастовка столь же ожидаемо не случилась, погода ухудшается, разочарования в "лидерах протеста" все больше, предпринимаемые Батькой меры мало-помалу дают результат.
Сегодня численность была прямо скажем посредственной. На 8 вечера в Минске задержано до 400 человек.


Алексей?!

Так Батьку точно не победить.

Источник: Colonel Cassad



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