 

Россияне назвали главные причины неудач в 2020 году

09.11.2020, 9:43, Разное

Аналитики популярного сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, что они считают главными причинами своих неудач в 2020 году. В нем приняли участие свыше 4,8 тысячи граждан.

Список ожидаемо возглавила пандемия коронавируса: её винят в своих бедах 21% опрошенных. Ещё 11% респондентов связали негативные события с тем, что 2020 год – високосный. Порядка 1% считают, что 2020 – мистическая дата, которая принесла несчастья, сообщает RT.

Стоит отметить, что 30% участников уверены, что их неудачи никак не связаны с годом крысы. А у других 10% он и вовсе прошёл без каких-либо потрясений, передает “Москва 24”.



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