 

Мужчина обнаружил возле дома «бессмертное существо»

09.11.2020, 9:43, Разное

Житель штата Вирджиния (США) пришел в ужас от обнаруженного им существа, которое оказалось рядом с его домом. Мужчину привлек странный окрас огромного червя, а также его голова, которая напоминала молот. Длина существа составляет примерно 30 сантиметров.

Когда американец вышел из дома и обнаружил длинного червя, то решил, что это обычная змея, но имеющая столь яркий окрас. Когда же он повнимательней изучил находку, то решил вызывать специалистов службы по борьбе с вредителями. Однако те тоже не смогли ничем помочь, просто развели руками. Работники службы сообщили, что впервые в своей практике видят такое существо. Червя передали для изучения техасским ученым.

Позднее эксперты сообщили, что житель Вирджинии наткнулся на червя из рода Bipalium. Помимо необычной головы у существа имеется еще одна необычная особенность – оно бессмертно, то есть его практически невозможно убить.

Если червя лишить головы, у него отрастет новая, причем у нее уже будет новый мозг. Причем, остальные части тела существо также с легкостью отрастит. Ученые считают, что это существо единственное на Земле, которое поистине можно считать бессмертным.



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