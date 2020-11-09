Только Трамп покинет кресло президента, ему придётся вернуться в суд

09.11.2020, 9:39, Новости дня

Против Дональда Трампа, его семьи и компании есть ряд исков в суде, и пока он занимал кресло президента, у него был иммунитет от судебного преследования. Однако когда он покинет пост, его смогут привлечь к ответу по самым разным обвинениям от изнасилования до уклонения от уплаты налогов, пишет USA TODAY.



Reuters

Президент Дональд Трамп уже давно и сам подаёт в суд, и становится ответчиком по искам, пишет USA TODAY. Так было и до его президентского срока, так будет и после. Так что ряд исковых заявлений ждут того момента, когда с него спадёт иммунитет президента. Некоторые из дел могут угрожать репутации его семьи, другие — его бизнесу, а отдельные — ему самому.

Так, у американского правосудия есть давнее правило — человека, который находится на посту президента, нельзя судить по уголовным делам. Но это относится только к тем действиям, что были предприняты во время его службы. А большинство обвинений против Трампа касаются его прошлой работы в Нью-Йорке, например, дела о неуплате налогов. Авторы статьи описывают некоторые из обвинений, которые грозят Трампу.

Например, прокуроры Манхэттена расследуют вероятную криминальную деятельность в Trump Organization. Следствие уже запросило финансовые и налоговые документы за 8 лет, но Трамп назвал это «политическим преследованием», подал жалобу в Верховный суд. Впрочем, тот постановил, что американский президент не обладает иммунитетом в данном вопросе.

Другое делопроизводство в отношении компании Трампа касается его сына Эрика, который ею управляет. Его вызвали в суд и попросили предоставить документы. Сын Трампа пытался отложить слушание до послевыборного периода, но ему пришлось появиться в суде в октябре. Детали того слушания не публиковались.

Две женщины обвиняют Трампа в сексуальных домогательствах. Бывшая журналистка Elle заявила, что Трамп её изнасиловал. Когда президент ответил, что она его оболгала ради увеличения продаж её мемуаров, она в ответ подала иск о защите чести и достоинства, требуя также провести генетическую экспертизу. Бывшая участница шоу Apprentice тоже обвинила Трампа в домогательствах, Трамп её слова также отверг и также получил встречный иск.

При этом против Дональда Трампа есть и внутрисемейные тяжбы. Его племянница Мэри обвинила его в обмане на миллионы долларов при наследовании доли в бизнесе. Она опубликовала мемуары, которые представляют семью в плохом свете.

Трампа обвиняют также в том, что его комитет по инаугурации, некоммерческая организация, переплатил за аренду зала и питание в отеле, принадлежащем Трампу. А также Трампа обвиняет его адвокат Майкл Коэн, который жалуется, что президент обещал оплатить его судебные издержки, но перестал это делать, как только Коэн решил сотрудничать со следствием, пишет USA TODAY.