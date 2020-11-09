 

США используют повстанцев-уйгуров, чтобы дестабилизировать Китай

09.11.2020, 9:39, Новости дня

США исключили «Исламское движение Восточного Туркестана»,* которое воюет в населённых уйгурами районах против Пекина, из своего списка террористических организаций. Как пишет Atlantico.fr, связано это с тем, что так Вашингтон хочет насолить своему противнику Китаю. Однако движение связано с другими террористическими организациями по всему миру, включая «Аль-Каиду»**.


Reuters

Государственный департамент США отменил террористический статус для «Исламского движения Восточного Туркестана»*, пишет Atlantico.fr. Ряд государств ставили в прошлом под сомнение даже существование этого движения, считая, что Пекин его придумал, чтобы обосновать свои действия против уйгуров. Но сейчас в разных странах от РФ до Европейского союза оно входит в число террористических, с 2002 года ООН отнесла его к близким «Аль-Каиде»**.

Этим постановлением Вашингтон хочет навредить своего противнику Китаю, ведь Пекин обвиняет движение в гибели людей и предпринимает активные действия против связанных с ним уйгуров. Но автор статьи напоминает: цель движения — создать халифат в Восточном Туркестане, и оно имеет международные связи с другими террористическими государствами. Оно присутствует и в Афганистане, и в Пакистане, и в Сирии.

При этом, как отмечает автор статьи, вполне возможно, что секретные службы Турции и США поддерживают деятельность движения в Сирии и в Китае. И в американском посольстве в Анкаре принимали неформально людей, которые считаются близкими этому террористическому движению.

«Как и немало других стран, США используют повстанческие движения, чтобы попытаться дестабилизировать противников, в данном случае — Китай», — пишет автор статьи. В данном случае примечательно то, что это движение родственно «Аль-Каиде», которая принесла немало вреда американскому народу.

Но кажется, что эту связь американцы склонны игнорировать. Так, в 2012 году американский суд постановил выпустить из Гуантанамо 22 заключённых уйгура, пойманных в 2006 году, при этом их выдворение в Китай было под запретом.

Сейчас встаёт вопрос, какую позицию займёт Джо Байден по этой проблеме. Некоторые опасаются, что он может оказаться под влиянием неоконсервативного лобби из военно-промышленного комплекса и разведки.

С другой стороны, он высказывался за снижение напряжённости в отношениях с Китаем и за воздержание от конфликтов, за окончание бесконечных войн вроде Афганистана и Ближнего Востока. В 2016 году он призывал к скромности в отношении возможностей США к глубоким изменениям в мире. Но сложно сейчас сказать, какой будет его поле для инициативы в условиях «глубинного государства», которое направляет политические решения Белого дома, пишет Atlantico.fr.

 * «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

 



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