Focus дал немцам совет – не позволяйте мягкости Байдена ослепить себя

09.11.2020, 9:39, Новости дня

Немцам не стоит питать иллюзий, что после избрания президентом США Джона Байдена, все проблемы в отношениях двух стран решатся сами собой, пишет Focus. Новый глава Белого дома будет обладать ограниченной властью в силу возраста, а также из-за республиканского большинства в сенате и других факторов. Да, риторика сменится «с острой на дипломатическую», признаёт автор статьи Ульрих Райтц, но в остальном политика Вашингтона останется прежней.



Reuters

Девять из десяти немцев хотели, чтобы президентом США стал кандидат от демократов Джо Байден, пишет Focus. И их ожидания оправдались. Для большинства граждан Германии его конкурент Дональд Трамп всегда оставался «мистером Странность». Они понимают, что суть демократии в поиске компромисса и консенсуса, что нужно уважать мнения других и бороться за правильные решения, принимая тот факт, что сам можешь оказаться в меньшинстве. Трамп же — противоположность всему этому: он не объединяет свой народ, а намеренно его разделяет, потому что его волнует только поддержка своих сторонников. Те же, кому «трампизм» чужд, его не интересуют.

Джо Байден ведёт себя больше как европеец, продолжает Focus. Он обещает объединить народ. Но большего предложить не может, потому что рискует нарушить консенсус внутри демократической партии. «Не стоит питать иллюзий, — советует автор статьи Ульрих Райтц. — Да, в Вашингтоне станет спокойнее, цивилизованнее, тон изменится с резкого на дипломатический. Но США останутся расколотой страной: Восток и Запад против Центра, город против глубинки, образованные против менее образованных. С этим расколом, который представляет из себя границу менталитета, демократический президент мало что сможет сделать или даже ничего».

По мнению Райтца, Байден станет «переходным президентом», и будет находится в положении так называемой «хромой утки», то есть обладать ограниченной властью. И тому есть пять причин: его большой возраст, слухи о том, что вскоре на посту главы государства его сменит вице-президент Камала Харрис, республиканское большинство в сенате, внутрипартийные конфликты, а также тот факт, что против него проголосовало пол страны. Да и Германии не стоит питать иллюзии и надеяться на то, что все проблемы теперь решатся сами собой. Холодная война между США и Россией, а также технологическая война между США и Китаем продолжатся. И есть риск, что европейцы в этих конфликтах будут «перемолоты».

Взять, к примеру, ситуацию с «Северным потоком — 2», продолжает автор. Упрёк в том, что немцы усиливают свою энергетическую зависимость от России, пользуясь при это военной защитой США, — это не изобретение Трампа. Впервые с таким обвинением в адрес Берлина выступил американский конгресс, и Байден его тогда полностью поддержал. Дискуссия же о том, что Германия должна вносить больший вклад в НАТО, ведётся уже 30 лет. Трамп просто был в этом вопросе более последователен и смог добиться большего успеха, чем его предшественник Барак Обама.

Байден также не сможет отменить планы по выводу из Германии американских войск, пишет Focus. Ведь основным приоритетом политики США в области безопасности уже давно служит не Европа, а тихоокеанский регион с его главным врагом Китаем. «Не позволяйте мягкой риторике Байдена ослепить себя», советует Райтц. И при нём американцы будут прилагать все усилия, чтобы не допустить лидерства Китая в технологической и оборонной сферах, что отразится и на отношениях Вашингтона с Берлином. «Ближайшие годы будут для Германии и Европы неприятными. В том числе из-за Джо Байдена», — заключает автор статьи.