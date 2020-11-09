Медики оценили влияние коронавируса на развитие рака

09.11.2020, 9:17, Разное

Медики оценили влияние коронавируса на появление рака у человека. По словам онколога Николая Жукова, любое дополнительное заболевание, на которое наслаивается COVID-19, начинает протекать хуже.

Все пациенты с раком находятся в зоне риска. Если человек имеет большую опухоль, которая ведет себя агрессивно, и вдобавок заболевает коронавирусом, то не исключается, что болезнь перейдет в тяжелую форму. В то же время медик заявил о низкой вероятности того, что COVID-19 способен провоцировать рак.

В науке пока не были описаны механизмы, которые бы при наличии коронавируса могла запустить онкологический процесс. С практической точки зрения ответ на данный вопрос можно будет дать через 10-15 лет. Именно такой срок проходит с момента влияния одного из канцерогенов до того, как вырастает какое-либо новообразование.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано 50,1 миллиона случаев коронавируса. Известно, что инфекционное заболевание уже преодолели 32,9 миллиона человек, в то же время 1,25 миллиона пациентов скончались.