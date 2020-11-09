Названы специи, которые помогут при простуде

09.11.2020, 9:17, Разное

Диетолог Ирина Лизун рассказала, какие специи помогут при простуде. В дождливую и холодную погоду они могут выступить отличным профилактическим средством против ОРВИ.

Сами по себе специи представляют собой уникальный пищевой продукт. В какой-то степени они являются биологически активными добавками, влияющими на организм. В них содержится большое число антиоксидантов, биофлавоноидов и эфирных масел.

Специи рекомендуется употреблять не только осенью, а и в течение всего года. Нужно приобрести хотя бы основные из них. Нельзя забывать о черном перце, являющимся желчегонным средством.

К слову, из специй можно готовить различные согревающие напитки. Например, полезным является чай из кардамона, звездочки бадьяна и палочки корицы. Смесь специй можно взять для глинтвейна, обычно они продаются уже готовыми наборами. Витаминным коктейлем осенью станет чай каркаде с ягодами.

Правильно подобранные специи способны облегчить проявления уже начавшейся болезни. Если болит горло, то его можно полоскать с помощью них. При сухом кашле поможет молоко с медом и специями.