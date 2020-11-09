После двух операций на желудке Александр Морозов готовится к удалению кожи

09.11.2020, 9:17, Разное

Российскому юмористу и актеру Александру Морозову сделали операцию в рамках уменьшения объема желудка. Однако это не последнее обращение за услугами к хирургу, в будущем он собирается убрать обвисшую кожу, которая в его возрасте самостоятельно уже не подтянется.

Первая операция — гастрошунтирование, по словам Александра Морозова, обратима, но артист чувствует себя комфортно, поэтому ничего менять он не собирается. Вторая операция была направлена на сужение соустья желудка. Теперь юморист будет стремиться к своему идеалу. Сейчас его вес составляет 95 килограммов, а до этого он весил 140.

Александр Морозов признался, что ему тяжело было жить с лишним весом. Из-за избытка жира снижается уровень тестостерона, а он влияет на желание жить, творить и любить. Без него, отметил юморист, человек просто превращается в кусок сала с глазами. Одним из последствий операций Морозов назвал отсутствие тяги к сладкому.