В Индии запустили платежную систему на базе WhatsApp

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09.11.2020, 9:15, Новости дня

Несколько дней назад у Индии полноценно заработала новая платежная система. Ее создали на базе мессенджера WhatsApp, сообщают СМИ. Впрочем, новинка не так уж и нова. Бета-версия тестировалась в этой стране еще с 2018 года, и в этом процессе приняли участие около миллиона человек.

По словам экспертов, за последние годы значительно увеличилось количество сервисов, обеспечивающих внебанковский перевод средств. Популярность таких систем выросла после того, как появилась технология блокчейн.

Для того чтобы воспользоваться платежной системой WhatsApp, нужно пройти легкую процедуру регистрации, а также пополнить кошелек реальными средствами. Далее все просто для пользователя: минимум бюрократии и максимум удобств.



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