Призывник расстрелял трех человек на аэродроме «Балтимор» под Воронежем
09.11.2020, 9:08, Новости дня
Военнослужащий по призыву открыл стрельбу на территории военного аэродрома «Балтимор» под Воронежем, в результате чего погибли два человека, один находится в реанимации, сообщил источник в экстренных службах региона.
По данным источника, в настоящее время военнослужащий забаррикадировался на территории военной части. Отмечается, что один из пострадавших после стрельбы выжил и находится в реанимации, передает ТАСС.
В пресс-службе администрации Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», – сообщили в пресс-службе.
Как информирует РЕН ТВ, военнослужащий взял топор и убил одного человека, после чего отнял у другого солдата оружие и застрелил еще двух человек.
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