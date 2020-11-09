Призывник расстрелял трех человек на аэродроме «Балтимор» под Воронежем

09.11.2020, 9:08, Новости дня

Военнослужащий по призыву открыл стрельбу на территории военного аэродрома «Балтимор» под Воронежем, в результате чего погибли два человека, один находится в реанимации, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным источника, в настоящее время военнослужащий забаррикадировался на территории военной части. Отмечается, что один из пострадавших после стрельбы выжил и находится в реанимации, передает ТАСС.

В пресс-службе администрации Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», – сообщили в пресс-службе.

Как информирует РЕН ТВ, военнослужащий взял топор и убил одного человека, после чего отнял у другого солдата оружие и застрелил еще двух человек.