Скандалы: «Норникель», как большая катастрофа

09.11.2020, 9:00, Разное

Владимир Потанин пытается свести критику результатов своей 25-летней деятельности в регионе к конфликту между ним и губернатором

После экологической катастрофы на Таймыре из-за утечки дизельного топлива в Норильске прошло уже больше пяти месяцев, а топ-менеджмент «Норильского никеля» до сих пор отрицает свою ответственность за случившееся. Руководство крупнейшей в стране компании даже не боится предстать недалекими людьми, очевидно рассчитывая, что тогда и спроса с них за созданные ими за последние 25 лет проблемы в регионе не будет.

«Вице-президент Норникеля Николай Уткин немножко оплошал. Он затруднился ответить, каким образом цистерна, которая находилась по бумагам в ремонте, смогла выплеснуть в почву и водоемы Норильска 21 тысячу тонн дизельного топлива. Только под давлением модератора он сказал, что в ходе расследования выяснилось, что в отчете была техническая ошибка», – описывает портал Regions.ru выездное заседание Совета Федерации в Красноярске.

Другой участник совещания заявил, что «Норникель» проявил чудеса словесной эквилибристики. Топ-менеджеры компании то делают заявления о просачивании нефтепродуктов, то грозят сменой юридического адреса и лишением Красноярского края налоговых отчислений, то рассказывают о программах снижения выбросов, которые должны были быть реализованы еще несколько десятилетий назад.

При этом подчеркивается, что в ситуации с чудовищной экокатастрофой в Норильске топ-менеджеры компании практически ничем не рискуют, разве что бонусами. А владелец скандального комбината Владимир Потанин, как отмечается, «пытается свести критику результатов своей 25-летней деятельности к банальному конфликту между бизнесменом и губернатором». Вместе с тем не решаются проблемы наказания виновных и изменения стратегических подходов ни к управлению компанией, ни к переопределению ее места и роли в регионе.

И именно захват «Норникелем» всей полноты власти в Норильске и на Таймыре и привел в итоге 29 мая 2020 года к чрезвычайной ситуации федерального масштаба, случившейся при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане (район Норильска).

Только за прошлый год Ростехнадзор выдал «Норникелю» свыше двух тысяч предписаний. Экологи же говорят о том, что уже несколько лет назад данные космических снимков показывали, что озеро и реки вокруг предприятия уже были превращено в сточную канаву, в отстойник этих предприятий. «Та самая река Амбарная, там ещё есть несколько небольших рек, — это фактически сточные канавы этого комбината. Эти реки уже загрязнены, фактически выведены из нормальной жизни. И само озеро Пясино уже мёртвое, это озеро, в котором хранится шлам от этого предприятия — «Норильского никеля», поэтому для них это загрязнение мало что изменит, они и так уже убитые», говорит Владимир Кириллов, заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН.

Но учитывая, что уже больше 10 лет Норильском руководят назначенцы «Норникеля», компания могла себе позволить не обращать внимание на претензии в свой адрес. Причем, не только экологические.

Город имеет все возможности, чтобы стать благополучным, отметила сенатор Галина Карелова, но вместо этого – нехватка мест в школах и детсадах, безработица, проблемы с ЖКХ и объектами «Норникеля», которые стоят в заброшенном состоянии десятки лет. Комбинат сбросил всю социальную сферу на местные власти, которые сам же, фактически, и контролировал.

«Олигархия на муниципальном уровне: свой заводик, свой мэр, свои депутаты, — оценила ситуацию глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, потребовав восстановить вертикаль власти в Красноярском крае. — Это что такое, когда губернатор и правительство края не имеют никакого влияния на Норильск?»

Тогда как контролирующее регион «предприятие ведет себя как рецидивист», – сетует депутат красноярского заксобрания Красноярского края Елена Пензина, считающая, что масштабная техногенная авария стала закономерным результатом потребительского отношения менеджмента «Норникелю» к природе и к людям.

Итогом выездного заседания сенаторов стало принятие постановления «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», в соответствии с которым «Норильский никель» наконец взял на себя определенные обязательства. Впрочем, наблюдатели отмечают, что у Владимира Потанина большой опыт затягивания решений по критическим для себя вопросам. Даже обещав президенту полностью компенсировать нанесенный природе ущерб в результате катастрофы, он сейчас ввязался в длительные споры, о сумме которую компания должна заплатить за 25 лет хищнического и потребительского отношения к окружающей среде.

Есть опасения, что и принятое постановление станет для топ-менеджмента и президента ГМК лишь поводом замылить проблемы и уйти от персональной ответственности за многочисленные нарушения. Но хочется надеяться, что жесткий парламентский контроль не позволит «Норникелю» ограничится лишь сдачей «стрелочников» и научит компанию социальной ответственности.