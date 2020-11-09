Что-то выползло из моего телевизора…

09.11.2020, 8:59, Разное

Пользователь с сайта Reddit под ником "PineapplesOnPizzza" считает, что из его телевизора вышло/вылезло что-то паранормальное и после этого он испытал что-то очень необычное. И нет, это существо не было девочкой с длинными черными волосами.

"Я долго обдумывал, публиковать ли свою историю на этом сайте, так как я до сих пор не уверен, было ли это в реальности или вариантом сонного паралича. Но я полагаю, что мне надо это сделать, так как я не видел тут похожих историй.

Некоторый контекст, ведущий к событию: За несколько недель до того, как это произошло, телевизор в моей комнате начал по ночам включаться на пустой канал с помехами. Прямо посередине ночи. Дошло до того, что я начал просто совсем отключать его перед сном.

Я бы списал это на проблему с электричеством, если бы не тот факт, что этого никогда не происходило в течение дня, только между 1 и 4 часами ночи. Наверное следовало бы протестировать телевизор в другой комнате, то есть в другой розетке, но, увы, я до такого в тот момент не додумался.

В ту ночь, когда это случилось, я засиделся допоздна, играя в видеоигры, и забыл отключить телевизор. В результате, примерно в 2 часа ночи на моем телевизоре снова замерцали помехи.

Я крепко спал, а затем я заметил, что мой телевизор включился (возник белый шум статики и экран начал освещать мою комнату). После этого я внезапно осознал, что моя точка зрения изменилась – теперь я смотрел на себя и свою комнату словно через собственное плечо: Я видел себя лежащим на боку лицом к телевизору, и моя комната освещалась с экрана.

Я помню, как мне в голову пришла мысль "О, обычно он сам по себе выключается, я тогда просто подожду". Эта мысль показалась мне тоже странной, поскольку я всегда чувствовал желание встать с постели и отключить телевизор, когда он включался ночью.

Прошло не больше 20 секунд после включения телевизора и я почувствовал скачок давления в комнате, а потом ощущение удушья в горле. И я все еще наблюдал за собой с этой странной точки зрения, когда я увидел как из моего телевизора выползает небольшое (в высоту не более 1 метра) существо в форме человека.

Когда я говорю, что оно выползло из телевизора, я представляю это не так, словно оно вышло из какого-то отверстия, типа дверного проема, нет, оно словно отделилось из статического поля и его тело тоже словно было сделано из статического электричества.

Я помню, как чувствовал себя абсолютно парализованным от страха, когда оно выползало из телевизора, а затем начало взбираться по стене моей комнаты. Потом оно стало ползти по жалюзи на окнах. Я помню, как они сильно тряслись, когда оно лезло через них как большое насекомое.

Оно проползло через все четыре стены и остановилось прямо позади меня на моей кровати. Когда оно остановилось, я почувствовал, как моя кровать сильно прогнулась под его весом (оно было настолько тяжелым?). Я вернулся к нормальному "углу обзора" и тут же ощутил горячее дыхание на затылке. Только это. Оно не разговаривало со мной.

Эта часть, казалось, длилась дольше всего, но трудно сказать, действительно ли так и было. Потом дверь моей комнаты внезапно распахнулась и я почувствовал, как в мою комнату вошло некое теплое присутствие. Это новое присутствие подошло к моей кровати, село на край у изножья кровати, и как только оно вошло в контакт, сущность позади меня исчезла, и я очнулся или "проснулся".

Я увидел, что мой телевизор все еще выключен, но жалюзи висели ровно, не колыхаясь. После этого инцидента мой телевизор больше не выключался по ночам. Я до сих пор не уверен, что все это означало, но мне хотелось поделиться этим с вами".