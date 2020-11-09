В Санкт-Петербурге в заброшенном ангаре найден труп мужчины

09.11.2020, 8:53, Разное

В Петербурге был обнаружен труп мужчины в заброшенном ангаре. Известно, что его 8 ноября в дневное время бездыханное тело нашел таксист. Инцидент был зафиксирован на улице Станция Нева.

Водитель одной из служб такси сразу же после нахождения трупа обратился в полицию. На вид погибшему мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. В ходе первичного осмотра правоохранители зафиксировали на теле множественные ссадины, гематомы и ушибы.

Труп мужчины отправлен на судмедэкспертизу, которая поможет установить точные причины смерти. После завершения предварительной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.