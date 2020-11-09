 

В Санкт-Петербурге в заброшенном ангаре найден труп мужчины

09.11.2020, 8:53, Разное

В Петербурге был обнаружен труп мужчины в заброшенном ангаре. Известно, что его 8 ноября в дневное время бездыханное тело нашел таксист. Инцидент был зафиксирован на улице Станция Нева.
Водитель одной из служб такси сразу же после нахождения трупа обратился в полицию. На вид погибшему мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. В ходе первичного осмотра правоохранители зафиксировали на теле множественные ссадины, гематомы и ушибы.

Труп мужчины отправлен на судмедэкспертизу, которая поможет установить точные причины смерти. После завершения предварительной проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / Зонд Mars Global Surveyor запечатлел на Марсе «развалины огромного строения»

04.07 / Эксперт раскрыл секрет низкого уровня смертности от коронавируса в Германии

05.09 / В Средиземном море появилась питающаяся беженцами рыба-раввин

18.09 / Рыбинский маньяк признался в убийстве детей

31.10 / Белорусская таможня пресекла ввоз БЧБ-сала из Украины

13.10 / Риск заражения коронавирусом в самолете минимален — исследование

19.08 / Путин будет блефовать

17.09 / Над Беринговым морем перехватили два бомбардировщика США

27.06 / Экономист рассказал, какая валюта сможет вытеснить доллар из мировой торговли

08.07 / Ирина Пегова высказалась об одиночестве: Я счастлива

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска