Встречи с дуэнде – воришками и похитителями детей

09.11.2020, 8:56, Разное

Дуэнде это популярные персонажи испаноязычного народного фольклора, который в наше время широко распространен в странах Центральной и Южной Америки. Чаще всего их видят в Мексике.

По описанию дуэнде это нечто среднее между гномами, гоблинами и домовыми. Выглядят как человечки ростом от 10 сантиметров до полуметра. Они могут обитать как в дремучих лесах, так и в человеческих домах, но почти всегда настроены негативно по отношению к человеку.

Ниже несколько историй о встречах с дуэнде, рассказанных на сайте Reddit за последние несколько месяцев.

Дуэнде издеваются надо мной

Около месяца назад я начала изучать феномен дуэнде и прочих маленьких человечков из народного фольклора. Я нашла эти истории очень увлекательными, но я никогда лично не видела ничего подобного. Однажды я рассказала о них своему парню, а потом сестре. И после этого у меня в квартире начали странным образом пропадать вещи. Я где-то читала, что дуэнде каким-то образом знают все, что о них рассказывают люди.

Недавно у меня в комнате было небольшое наводнение (я снимаю квартиру в подвальном помещении) и я вытащила некоторые вещи из зоны затопления в гостиную, положив их на полку. В том числе там была сумочка и пакет с набором для макияжа. Несколько дней спустя я решила вернуть их на место и не смогла найти их на полке.

Я обыскала всю нашу квартиру и не нашла их. А там совсем немного мест для хранения вещей вроде ящиков и комодов, и если бы они были там, я бы их нашла. Я также очень ответственный человек и если куда-то кладу вещи, то я знаю где они. И у меня в квартире всегда очень чисто и полный порядок.

А потом бесследно пропала моя новая автомобильная регистрация. Она лежала сверху на моем телевизоре. Я искала ее везде, но так и не нашла. Потерять три вещи за месяц это очень странно, особенно с учетом, что это началось после того как я много читала про дуэнде, а потом рассказала о них другим людям.

Дуэнде известны тем, что они часто любят озорничать и воровать человеческие вещи. Однако я живу на Лонг-Айленде (Нью-Йорк) и нигде не читала, что тут могут водиться дуэнде.

Конфеты

Когда я был совсем молодым, я жил в маленьком городке, где все знали друг друга. Однажды вечером бабушка попросила меня вынести мусор. Когда я добрался до мусорных баков, я увидел там кого-то, кто был похож на маленького ребенка.

Я не узнал его, я никогда не видел его в нашем городе, так что это явно был кто-то совсем чужой. Однако я почему-то не удивился его присутствию, а просто выбросил пакет с мусором в нужное место и потом снова посмотрел туда, где стоял ребенок.

Я отвлекся всего на 5 секунд, но этот ребенок внезапно куда-то пропал, что меня очень напугало. Он словно растворился в воздухе. Я тут же вспомнил сказки про дуэнде, которые воровали детей, и я не хотел, чтобы меня украли.

Я в страхе побежал обратно домой, и я готов поклясться, что когда я убегал, я слышал позади противный "ядовитый" голос, который звал меня по имени, а потом начал говорить что-то про конфеты.

Потом я узнал, что дуэнде любят приманивать детей конфетами, которые на самом деле просто грязь, завернутая в фантики. И если ребенок поведется на эти конфеты, то дуэнде схватят его, утащат в свое подземелье и съедят.

Похищение из кроватки

Когда моей маме было около двух лет, ее родители оставляли ее в детской кроватке, стоящей рядом с кухней. Они жили в Мексике в частном доме. Двор их был не огорожен и весь дом с двором был окружен несколькими акрами земли с ручьем и мангровыми деревьями. Это касательно местности, где они жили. Сейчас большая часть этих лесов вырублена, так как позже они продали часть своих земель, но тогда был очень густой лес.

И вот однажды мама моей мамы (моя бабушка) посадила ее в кроватку и оставила одну, так как пошла заниматься делами на кухню. А когда всего через несколько минут она вернулась в комнату, то нашла кроватку пустой. На матрасе лежали комки грязи и сухие листья, а вся кроватка была заляпана очень маленькими отпечатками человеческих ладоней.

Моя бабушка тут же подняла крик и сбежались все члены семьи (а семья у них была очень большая, у бабушки было 8 детей). Они начали обыскивать весь дом, а потом двор и прилегающую территорию. Они несколько часов искали и не нашли, поэтому в слезах вернулись домой.

И когда они зашли в ту комнату, то увидели мою маму сидящей в кроватке, словно она никуда не пропадала. Однако она была вся в слезах и ее одежда была измазана грязью. А вокруг кроватки были свежие отпечатки грязных маленьких ладошек.

Моя бабушка позже рассказывала, что эти маленькие отпечатки ладоней могли принадлежать максимум 1-2 летнему ребенку, но такой ребенок не мог вытащить двухлетнюю девочку из кровати, утащить куда-то, а потом снова вернуть в кровать. Так что все решили, что это были дуэнде.

В мексиканском фольклоре есть много историй о дуэнде, в которых они крадут маленьких детей. Моя бабушка решила, что они утащили ее дочь скорее из озорства, поиграли с ней, а потом вернули ее обратно полностью невредимую.

Дуэнде-преследователь

Когда мне было 13 лет, я приезжал в Мексику погостить у родственников и слышал от них истории про дуэнде. И я заметил, что моя дядя ощущает себя странно, когда слышит эти истории. В его глазах был страх и он выглядел расстроенным. Позже он рассказал мне, почему он так реагирует на дуэнде.

Однажды, когда он был моложе, он был в доме своих друзей и они там развлекались, курили и слушали музыку. Дядя и его друг вышли наружу и сидели на веранде, а потом друг ушел в дом и дядя тут же ощутил странное чувство, словно кто-то на него пристально смотрит.

Он стал осматриваться и увидел невдалеке маленького человечка. Он был ростом около 30 см и был одет как гном из сказки. Ну там ботиночки, сюртук, маленькие штаны и тд. Дядя в шоке смотрел на него, а этот человечек (это точно был дуэнде) смотрел на дядю и как-то нехорошо улыбался. Не дружелюбно, а как недобрая ухмылка.

Тут вернулся дядин друг и они оба с раскрытыми глазами уставились на дуэнде, понимая, что раз они оба видят его, значит это не галлюцинация, а реальность. Они напугались до полусмерти, а дуэнде начал махать им рукой, словно подзывая к себе.

Потом они оба кинулись из дома прочь к дядиной машине и поехали в дом дяди, так как его друг отказался ночевать в одиночку в своем доме после такой встречи. Дядя рассказал своим родным о том, что видел дуэнде, а потом он и его друг пошли в дядину комнату на 3 этаже.

Там они закурили, попытались успокоиться и начали обсуждать то, что они оба увидели. И тут у моего дяди снова появилось то самое ощущение, что за ним кто-то наблюдает. Он ничего не сказал своему другу, чтобы не пугать его, но когда друг заснул на диване, то мой дядя вышел из комнаты и спустился на первый этаж дома, а потом вышел во двор.

Мне кажется, что у моего дяди было какое-то шестое чувство или вроде того. Он вышел во двор и начал осматриваться, а потом снова увидел этого дуэнде. Маленький человечек сидел на дереве, скрестив ножки, и снова махает рукой, словно подзывая дядю к себе.

Сказать по правде, моя дядя едва не наложил в штаны от этого зрелища. Но потом он взял себя в руки и начал орать на дуэнде. чтобы тот ушел и оставил его в покое. Дуэнде вскочил на ножки и тут же исчез. Мой дядя вернулся в дом, разбудил друга и рассказал ему об этом инциденте. Оба они были так напуганы, что глаз не сомкнули всю ночь.

На следующий день дядя и его мать пошли в церковь помолиться и далее пару месяцев все было спокойно. Но потом дядя увидел это существо во сне. Оно хотело от него что-то и предлагало обменяться на то, что есть у него. Дядя решил, что это лишь сон, но через некоторое время он наяву встретил дуэнде на том же самом дереве во дворе. И в руках у дуэнде была небольшая сумка.

Похоже, что он и в самом деле хотел что-то взять у дяди и взамен предложить ему деньги. Однако у дяди началась истерика, он снова начал кричать на человечка, чтобы тот убирался прочь. Тут ухмыльнулся и пропал, теперь уже навсегда. Больше моя дядя его не видел, но он все еще боялся его."

Дуэнде вполз через окно

Когда мне было 7 лет, я и мои родители приехали в Мексику, чтобы навестить дальних родственников. Потом я остался там пожить и первые две недели были нормальными и спокойными. Я жил в доме в городе Екуатла, штат Веракрус. Дом был глиняный, трехэтажный, с огороженной крышей. За домом росло много деревьев.

В доме была одна деталь, которая всегда заставляла меня чувствовать себя некомфортно по ночам: все окна в этом доме были разбиты. Не знаю, почему их так и не заменили на целые, но я к этому постепенно привык.

Мне выделили кровать в отдельной комнатке, но мне не нравилось там спать, так как там не было ночника. В итоге я спал в комнате с двоюродными братьями или в комнате тети. Однажды вечером мы все посмотрели телевизор и начали собираться спать. Я сходил в ванную, а когда вернулся, то заметил, что тетя и кузены были какими-то напряженными.

Потом я начал ложиться в свою кровать, снял свои очки и положил их на столик, и тут внезапно увидел, как какое-то небольшое существо пролезло через разбитое окно в нашу комнату и заползло на стену. Мой двоюродный брат начал кричать от страха, а я подумал, что это какая-то ящерица, но потом я снова одел очки.

Я тут же искренне пожалел об этом. Существо было похоже на очень маленького человека с черными растрепанными волосами. Его лицо выглядело каким-то неправильным, а потом он внезапно стал крупнее, резко увеличился в размерах.

В этот момент в комнату вбежала бабушка, схватила бутылку с водой и начала брызгать ею на стену, повторяя слова, каких я не понимал. Как только она закончила, это существо исчезло.