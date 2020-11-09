В Сибири собрались разводить самую полезную рыбу в мире

09.11.2020, 8:37, Новости дня

Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) изучили особенности жизни гольца рода Salvilinus из озера Собачье, а также искусственно оплодотворили икру этой рыбы, сообщили в пресс-службе вуза.

Для изучения особенностей жизни гольца (боганидской палии), который считается самой полезной в мире рыбой, ученые СФУ совершили экспедицию на озеро Собачье полуострова Таймыр. Эксперты отметили, что сейчас она обитает исключительно в природных водоемах.

По словам исследователей, если вылавливать палию в северных озерах, люди очень быстро уничтожат всю популяцию. Альтернативное решение – выяснить, что именно делает ее такой уникальной, и попытаться максимально воссоздать условия, в которых рыба будет хорошо размножаться, сохраняя максимум своих полезных свойств.

«Это очень редкая рыба. Наша задача состояла в том, чтобы изучить биохимические и генетические особенности гольца, исследовать его рацион, а также взять биоматериал у самцов и самок для эксперимента по разведению гольца в условиях аквакультуры», – передает РИА «Новости» слова доцента кафедры водных и наземных экосистем СФУ Анастасии Рудченко.

Она объяснила, что ученые использовали щадящие методы для отбора икры – все манипуляции с рыбами проводили под наркозом, после чего гольцов, послуживших донорами, отпустили обратно в озеро.

«Полученную икру оплодотворили в искусственных условиях и доставили на Норильский рыбоводно-инкубационный завод – там после окончания инкубации, то есть в начале весны, будущему поколению гольцов предстоит расти и участвовать в последующих экспериментах», – рассказала Рудченко.

По ее словам, главная сложность состоит в том, чтобы голец «культурный» сохранил высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот. Для этого нужно узнать, что в большей степени влияет на способность запасать их в организме рыбы. Возможно, дело в пище: мелкие рыбки, на которых голец охотится в таймырских озерах, едят особые водоросли, богатые полезными веществами. Или в ходе эволюции рыба изменилась так, что теперь может самостоятельно производить жирные кислоты.

«Вопрос о генетической способности к синтезу омега-3 кислот у этих рыб только начинает изучаться. Одна из принципиальных задач на будущее – разработать полноценный корм для гольцов, которые будут жить в условиях рыбного хозяйства. В нашей команде есть генетики, гидробиологи, ихтиологи, рыбоводы – важно подойти к разведению гольца комплексно», – заключила Анастасия Рудченко.

Экспедиции и исследование этого вида на всех уровнях дадут хорошие результаты, считают ученые. Со временем исследователи планируют, что блюда из гольца войдут в еженедельное меню жителей России. По их словам, это станет отличной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, ежегодно уносящих тысячи жизней.

Исследование провели совместно с сотрудниками Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН.