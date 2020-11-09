 

Обязательную самоизоляцию для пожилых ввели в Башкирии

09.11.2020, 8:23, Новости дня

В Башкирии ужесточили режим самоизоляции, об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве республики.

«У нас примерно одно и то же количество заболевших каждый день. Примерно сто человек в сутки заболевает. Первое – ношение масок в общественных местах обязательно. Если не носят, то это будет караться административными наказаниями», – передает bash.news слова главы республики Радия Хабирова.

Вторым пунктом руководитель региона назвал перевод граждан на обязательную самоизоляцию. Речь идет о людях старше 65 лет, а также о лицах с хроническими заболеваниями. 

Напомним, 29 октября скончался руководитель уфимской администрации Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. 



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