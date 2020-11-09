 

Екатерина Климова омолаживается собственной кровью

09.11.2020, 8:23, Разное

Российская актриса Екатерина Климова призналась, что она омолаживается при помощи крови. Данная методика имеет название PRP-терапия, весь процесс артистка снимала на видео, после чего опубликовала его в Instagram-аккаунте.
Суть необычной терапии, позволяющей омолодить кожу, заключается в лечении собственной плазмой крови, которую предварительно обогащают тромбоцитами. Методика PRP-терапии является молодой, но ее результаты удовлетворяют тех, кто решил ею воспользоваться.

По словам Екатерины Климовой, кровь в течение пяти минут процентрифугируют для получения плазмы, обогащенной тромбоцитами. Позднее из активированных тромбоцитов медики получают гранулы, которые наносят на кожу лица, шеи и волосистой части головы для омоложения этих участков. Сама актриса заявила, что процедура у нее никаких нареканий не вызывает.



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