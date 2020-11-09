Петросян назвал обсуждающих его жизнь хейтеров бездельниками

09.11.2020, 8:23, Разное

Российский юморист Евгений Петросян заявил, что не собирается обращать внимание на хейтеров, обсуждающих его личную жизнь. Сам артист в подписи к фотографии в Instagram назвал их всех бездельниками.

Евгений Петросян принял участие в очередных съемках, об этом он пояснил своим подписчикам в социальной сети. Там артист отметил, что продолжает заниматься работой, в которой видел свое предназначение «вызывать улыбки» на лицах людей.

Также 75-летний юморист вспомнил о недоброжелателях, мусолящих его жизнь. Если сам артист находится на «боевом посту», то его хейтеры, наоборот, являются бездельниками, добавил Петросян. Однако юморист не рассказал, почему вспомнил о своих критиках. Ранее в сети появлялась информация о том, что у Петросяна диагностировали COVID-19, но быстро эти слухи были опровергнуты.