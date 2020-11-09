Найдено место, где лава извергалась более 30 миллионов лет непрерывно

09.11.2020, 8:24, Разное

Команда австралийских геологов из университета Кертин обнаружила место, где лава поднималась из недр более 30 миллионов лет. Находится это место на плато Кергелен на дне Индийского океана. Благодаря образовавшемуся огромному каналу, множество вулканов проявляли активность.

Открытие ученых позволяет дать оценку периоду извержения супервулканов на нашей планете. Это своеобразная конвейерная лента, проложенная под землей потоками магмы, более 30 миллионов лет выбрасывала лаву на поверхность.

Обнаруженный канал длительное время «снабжал» магмой множество супервулканов на Земле. Трещины на дне Индийского океана способствовали образованию потоков магмы. При этом образовавшиеся каналы заполнялись магмой, тем самым обеспечивая доступ для ее перетекания. В результате этого процесса по всей планете начинались чудовищные вулканические извержения, которые происходили 122-90 миллионов лет назад.

По мнению геологов, данный период считается особенным в истории нашей планеты. Дело в том, что обычно период перетекания потоков магмы длился не более 5 миллионов лет, тогда как на плато Кергелен это происходило более 30 миллионов лет.

Плато Кергелен считается своеобразной магматической провинцией, где залегает большое количество скопившейся лавы. Изучая это место, исследователи смогут лучше понять, как зародилось месторождение руды.