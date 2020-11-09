 

Мнение: Протесты в Хабаровске. 7-8 ноября 2020

09.11.2020, 8:05, Разное

Между тем в Хабаровске продолжаются протесты за Фургала, с требованиями вернуть его из Москвы в Хабаровск и судить его в городе судом присяжных.
После того, как власть показала, что палатки ставить не позволит и жестко подавила эти попытки, хождения продолжились в обычном режиме.
По выходным люди митингуют за Фургала, власти им не мешают. С учетом того, что как говорят, Фургала будут судить аж в феврале, то и митинги в Хабаровске продолжатся как минимум до февраля. Протесты за Фургала идут уже 4 месяца.
Можно также отметить, что в связи с празднованием 7 ноября на митинге снова появились красные флаги, исчезнувшие после того, как сторонники Платошкина пропустили несколько митингов.

Источник: Colonel Cassad



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