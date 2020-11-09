Гривна впервые с сентября укрепилась к доллару до 28,14 грн/$

09.11.2020, 7:55, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 9 ноября.

Украинская валюта к доллару подорожала на 22 копейки – с 28,36 грн/$ до 28,14 грн/$. Это максимум с 18 сентября, когда курс был на уровне 28,11 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на 16 копеек – с 33,58 грн/€ до 33,42 грн/€.

Гривна к российскому рублю тоже подорожала: с 3,66 грн за 10 руб. до 3,62 грн за 10 руб.