 

Довези врача на вызов

09.11.2020, 7:20, Разное

Красноярские автовладельцы взяли на буксир краевую медицину.

7.00. Поликлиники открываются. Пять часов на прием больных, дальше — на вызовы. Четыре вызова за смену — норма для участкового терапевта. Если ускорить шаг — успеешь обойти 10–15 квартир. В пандемию успеть домой ко всем пациентам практически невозможно, особенно если добираться приходится ногами. Но в Красноярске на помощь медикам пришли автолюбители. 21 октября журналист ТВК Сергей Григорьев создал в Viber чат «Довези врача (Красноярск)». «Появилась идея: собрать в чате красноярских водителей, которые готовы помочь врачам совершать обходы домов. И врачей, которым эта помощь нужна», — написал Григорьев. Первые несколько дней в чате была тишина. А затем прорвало: Виктория — Honda; Игорь — Ford, Наталья — BMW, Олеся, Евгений, Ольга, Светлана, Татьяна, Ника, Евгения, Анна начали писать: «Можем возить. Есть время и желание. Врачи, отзовитесь!» Сегодня водители развозят медиков на 40–90 вызовов в день. Рекорд — 92.

Врачи на инициативу отозвались не сразу. После нескольких дней молчания в чате водители начали заезжать в поликлиники и прямо предлагать: отвезем! Медики улыбались, не могли поверить, благодарили и… не ехали. В чат заходили из интереса.

Врач Валентина предостерегала: «Ребята, вы очень рискуете!» Ольга Станиславовна — теперь уже базовый больничный контакт для водителей — ей вторила: «Идея хорошая, транспорта катастрофически не хватает, но никто из медицинского сообщества не будет рисковать гражданами и пользоваться услугами для поездки к ковид-положительным». А потом добавляла: «Пользоваться людской добротой мы не привыкли». Волонтеры отвечали: «Хоть сейчас готовы ехать!»

Первый выезд случился в субботу. В 6.38 в чат бросили ссылку на Instagram Городской детской больницы № 8. Там был пост со словом «SOS!». Больница узнала про инициативных водителей и началась «стыковка». Второй зов о помощи пришел от Натальи Гудымовой из поликлиники Красноярской межрайонной больницы № 2.

Она обещала средства защиты и «загрузку до самой ночи». Так выяснилось, что у врачей нет выходных.

Селфи в группе «Везу врача»

Врач Людмила в чате удивлялась дерзости коллег: «Неужели так все плохо в поликлиниках? У нас центральная поликлиника и больница, мы как-то справляемся, если совсем-совсем — ездим на своих авто, и чтобы бить SOS — такого нет». Ей в ответ желали здоровья, «чтобы авто никогда не ломалось», и резонно спрашивали: если на вечер остается до 40 вызовов, а единственный водитель при больнице болеет, что это, если не SOS? И что значит — «справляемся как-то»?

Потом, немного освоившись и осмелев, врачи рассказали, что в больнице сидят до полуночи: оформляют документы после вызовов.

Водители стали писать, что готовы возить врачей даже ночью.

И даже в Канске, Емельяновском районе, в Ачинске…

Примерно через неделю в соцсетях красноярский бывший депутат Сергей Суртаев и его сподвижники рассказали, что тоже возят врачей. Выложили фотоотчет и ненавязчиво обозначили номер счета для матпомощи. Примерно в это же время волонтерам стали предлагать деньги, а в чате появились сообщения: «Хочу помочь — нет денег на бензин». С матпомощью в итоге решили не связываться.

Зато идея с наклейками на машины всем пришлась по душе. Взяли картинку из группы и напечатали в промышленных масштабах.

Многие авто теперь ездят по городу с надписью «Везу врача». Правда, наклейками не преминула воспользоваться «Единая Россия», показавшая их в отчетном материале реготделения.

На видео, показанном прогубернаторскими телеканалами, говорилось, что «эпидемия подстегнула волонтерскую работу», «общество активизировалось на ниве благотворительности», естественно — под крылом партии. И — наклейка «Довези врача» крупным планом…

Многие авто теперь ездят по городу с надписью «Везу врача»

Сейчас заявки водителям-волонтерам поступают из 19 красноярских медучреждений. И со временем этих заявок становится все больше.

Помимо чисто практической помощи в борьбе с пандемией водительский чат играет и другую, не менее важную роль: он по-настоящему сближает горожан. Всего три сообщения:

  • «Знаете… В этот сложный период как для страны, так и для отдельного человека… Нам всем нужна надежда на лучшее… И вот такие сообщества дают эту надежду».

  • «Автобратство. Алексей, Татьяна, Юлия, благодарю за помощь поликлинике № 7. Вы герои».

  • «Я знаю, что мой доктор Олеся, с которой мы прожили этот день, этого не прочитает. Но то, что сделала я, это ничто в сравнении с тем, сколько сделала она. Маленькая, с огромным чемоданом, по этажам пешком. И послезавтра ей снова на работу. Врачи, вы реально герои нашего времени. Без пафоса, просто констатация».

    • Мария Бухтуева,
    телеканал ТВК, —
    специально для «Новой»,
    Красноярск

    Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    Добавить комментарий

    Имя обязательно

    Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    09.10 / Мнение: Хорошие санкции

    18.07 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

    30.06 / «Пугает возраст погибших»

    10.10 / Вакцинация против гриппа может снизить риск инфаркта и инсульта

    29.09 / Собянин заговорил о продлении льгот на 2021 год из-за пандемии коронавируса

    15.09 / Мнение: Социальный ландшафт Северной Англии 70-80х

    01.09 / На дне… Голосования

    08.10 / Наташа Королева призналась, что увела Игоря Николаева из семьи

    29.10 / Иммунолог Ярцева рассказала, как не заболеть COVID-19 без помощи вакцины

    29.10 / Определились победители конкурса “Лидеры России. Политика”

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    Яндекс.Деньги - 410011013132383
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска