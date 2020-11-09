«Гладила рубашки»: Егор Кончаловский застал домработницу полностью голой

09.11.2020, 6:25, Разное

Российский режиссер Егор Кончаловский признался, что видел свою домработницу голой. Неудобный инцидент произошел несколько месяцев назад, когда деятель искусства решил вернуться домой за забытой вещью.

Ранее домработница занималась уборкой у отца режиссера Андрона Кончаловского. Егору Кончаловскому она показалась милой и приятной, поэтому он согласился, чтобы она работала у него. Однажды режиссер отправился на студию «Мосфильм», но днем он вернулся домой. Тогда Кончаловский и застал домработницу голой.

Без одежды она в обнаженном виде гладила рубашки. После внезапного появления режиссера домработница не сразу что-то поняла, но потом начала прикрываться утюгом. Егор Кончаловский отвернулся, чтобы дать сотруднице время одеться. Позднее он поинтересовался у отца, знал ли он, что свои обязанности домработница иногда исполняла в голом виде.